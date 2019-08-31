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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Бордо
Лион - Бордо: обзор матча 31 августа 2019
Лион
31.08.2019, суббота, 18:30
Франция. Лига 1, 4 тур
1 : 1
Завершен
Бордо
32'
М. Депай
67'
Д. Бриан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Бордо
Замена
Ж. Лукас
️️️️
М. Депай
88'
86'
Замена
Д. Майя
️️️️
Д. Бриан
Замена
Б. Траоре
️️️️
М. Корне
78'
Желтая карточка
Й. Андерсен
75'
75'
Замена
Я. Бенрау
️️️️
Х. У-Джо
73'
Замена
Я. Адли
️️️️
О. Чуамени
69'
Желтая карточка
Отавио
67'
ГОЛ! 1:1!
Д. Бриан
Замена
Л. Тусар
️️️️
Ж. Рен-Аделед
65'
Вторая желтая
Т. Мендес
62'
40'
Желтая карточка
С. Калу
ГОЛ! 1:0!
М. Депай
Пас отдал
М. Терье
32'
Желтая карточка
Т. Мендес
30'
15'
Желтая карточка
Х. У-Джо
Желтая карточка
Ж. Рен-Аделед
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
94
Отавио
ОП
90
Самуэль Калу
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Лион
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Марсело
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
23
Пабло
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
19
Тома Башич
ЦП
29
Ясин Адли
АП
45
Яссин Бенрау
АП
9
Джош Майя
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Лопеш
15
Дюбуа
2
Андерсен
64
Денайе
2
Тете
23
Мендес
11
Рен-Аделед
10
Ауа
70
Корне
11
Терье
10
Депай
4-2-1-3
56
Костиль
22
Кватен
17
Мешер
6
Косиельни
23
Бенито
14
Чуамени
94
Отавио
90
Калу
12
де Превилль
7
Бриан
16
У-Джо
11
Рен-Аделед
29
Тусар
29
Тусар
11
Рен-Аделед
10
Депай
6
Лукас
6
Лукас
10
Депай
70
Корне
11
Траоре
11
Траоре
70
Корне
14
Чуамени
29
Адли
29
Адли
14
Чуамени
16
У-Джо
45
Бенрау
45
Бенрау
16
У-Джо
7
Бриан
9
Майя
9
Майя
7
Бриан
Остались в запасе
Лион
Бордо
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Марсело
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
16
Гаэтан Пуссен
ВР
23
Пабло
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
19
Тома Башич
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Марсело
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Остались в запасе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
23
Пабло
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
19
Тома Башич
ЦП
Главный тренер
Карлос Висенс
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Лион - Бордо
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
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