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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Ним
ПСЖ - Ним: обзор матча 11 августа 2019
ПСЖ
11.08.2019, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 1 тур
3 : 0
Завершен
Ним
24'
Э. Кавани (П)
56'
К. Мбаппе
69'
А. Ди Мария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Ним
89'
Замена
Т. Сент-Люс
️️️️
Т. Валь
80'
Замена
П. Вальдивия
️️️️
Г. Пакье
Замена
Л. Паредес
️️️️
Т. Силва
80'
Замена
Т. Менье
️️️️
Т. Керер
75'
73'
Замена
Х. Дулевич
️️️️
Р. Филиппото
ГОЛ! 3:0!
А. Ди Мария
Пас отдал
К. Мбаппе
69'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
П. Сарабия
64'
Желтая карточка
Ю. Дракслер
61'
ГОЛ! 2:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Х. Бернат
56'
Желтая карточка
М. Верратти
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Кавани
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
14
Антонен Бобишон
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
20
Рено Рипар
ПВ
Главный тренер
Паскаль Планк
ПСЖ
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
12
Тома Менье
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Ним
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
17
Харис Дулевич
ЛП
18
Пьеррик Вальдивия
ЦП
18
Лука Буаде
ПП
9
Кевен Данке
ЦФ
3-2-1-2-2
23
Ареоля
22
Диалло
3
Силва
5
Маркиньос
24
Бернат
6
Керер
6
Верратти
7
Дракслер
7
Сарабия
10
Кавани
10
Мбаппе
3-2-3-2
13
Бернардони
22
Алакуш
18
Мартинес
23
Бриансон
29
Пакье
3
Мигель
8
Ферхат
25
Валь
14
Бобишон
20
Рипар
12
Филиппото
6
Керер
12
Менье
12
Менье
6
Керер
3
Силва
5
Паредес
5
Паредес
3
Силва
7
Сарабия
11
Ди Мария
11
Ди Мария
7
Сарабия
12
Филиппото
17
Дулевич
17
Дулевич
12
Филиппото
25
Валь
17
Сент-Люс
17
Сент-Люс
25
Валь
29
Пакье
18
Вальдивия
18
Вальдивия
29
Пакье
Остались в запасе
ПСЖ
Ним
2
Колин Дагба
ПЗ
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
18
Лука Буаде
ПП
4
Лоик Ландре
ЦЗ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Остались в запасе
2
Колин Дагба
ПЗ
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Остались в запасе
18
Лука Буаде
ПП
4
Лоик Ландре
ЦЗ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Паскаль Планк
Статистика матча ПСЖ - Ним
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
ПСЖ
Ним
Лидер «ПСЖ» выбыл до конца сезона
16:07
Жена Сафонова заявила о желании попасть в царствие небесное
14:05
1
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
10:03
7
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
00:09
9
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
Вчера, 21:19
6
Лидер «ПСЖ» выбыл до конца сезона
16:07
Жена Сафонова заявила о желании попасть в царствие небесное
14:05
1
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
10:03
7
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
00:09
9
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
Вчера, 21:19
6
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2023.12.15 20:09
1
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2021.05.22 00:48
1
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2021.05.16 23:53
Лига 1. Лидер чемпионата «Лилль» дома проиграл «Ниму» из зоны вылета
2021.03.21 21:03
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2021.02.21 21:18
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