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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Реймс
Марсель - Реймс: обзор матча 10 августа 2019
Марсель
10.08.2019, суббота, 18:30
Франция. Лига 1, 1 тур
0 : 2
Завершен
Реймс
58'
Б. Диа
90'
Х. Сук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Реймс
90'
ГОЛ! 0:2!
Х. Сук
Пас отдал
Б. Диа
85'
Замена
Конан
️️️️
Р. Уден
78'
Замена
Х. Сук
️️️️
М. Думбия
73'
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
Т. Дингом
Замена
Ф. Шабролль
️️️️
М. Сансон
73'
Замена
Д. Бенедетто
️️️️
В. Жермен
73'
Замена
Б. Сарр
️️️️
Н. Радоньич
59'
58'
ГОЛ! 0:1!
Б. Диа
Пас отдал
Т. Дингом
Желтая карточка
Б. Камара
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
15
Дуйе Чалета-Цар
ВР
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
14
Луис Густаво
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Реймс
22
Булайе Диа
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
15
Алексис Ромао
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
Главный тренер
Давид Гуйон
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
29
Флориан Шабролль
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Реймс
16
Николя Леметр
ВР
33
Конан
ЛЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
6
Самбу Сиссоко
ЦП
8
Морету Кассама
ЦП
26
Нолан Мбемба
ЦП
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
2-2-2-2-1
15
Чалета-Цар
23
Амави
2
Сакаи
8
Камара
14
Густаво
8
Строотман
8
Сансон
28
Радоньич
10
Пайет
98
Жермен
4-1-2-2
22
Диа
25
Фоке
5
Абдельхамид
21
Дисаси
11
Камара
7
Шавалерен
15
Ромао
5
Дингом
10
Уден
7
Думбия
28
Радоньич
70
Сарр
70
Сарр
28
Радоньич
8
Сансон
29
Шабролль
29
Шабролль
8
Сансон
98
Жермен
9
Бенедетто
9
Бенедетто
98
Жермен
10
Уден
33
Конан
33
Конан
10
Уден
5
Дингом
11
Мбюкю
11
Мбюкю
5
Дингом
7
Думбия
9
Сук
9
Сук
7
Думбия
Остались в запасе
Марсель
Реймс
80
Исаак Лихаджи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
20
Максим Лопес
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
6
Самбу Сиссоко
ЦП
8
Морету Кассама
ЦП
16
Николя Леметр
ВР
26
Нолан Мбемба
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
80
Исаак Лихаджи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
20
Максим Лопес
ЦП
Остались в запасе
6
Самбу Сиссоко
ЦП
8
Морету Кассама
ЦП
16
Николя Леметр
ВР
26
Нолан Мбемба
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Марсель - Реймс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Главный судья:
Жером Бризар
Стадион:
Велодром
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