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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Венло - Утрехт
Венло - Утрехт: обзор матча 02 февраля 2020
Венло
02.02.2020, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 21 тур
1 : 1
Завершен
Утрехт
81'
С. Густафсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венло - Утрехт
Желтая карточка
Д. Синклэйр
90'
+1
81'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Густафсон
Начало матча
Статистика матча Венло - Утрехт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Венло
Голландия. Эредивизие
Алмере Сити
0 : 0
03.06.2023
Венло
Голландия. Эредивизие
Виллем II
0 : 0
27.05.2023
Венло
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Венло
0 : 4
16.05.2021
Эммен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Аякс
3 : 1
13.05.2021
Венло
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Венло
3 : 3
08.05.2021
РКС Ваалвейк
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
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Венло
Утрехт
«Твенте» – «Утрехт»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
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10 октября
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19 сентября
«Утрехт» – «ПСВ»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
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