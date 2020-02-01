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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Эммен
Фейеноорд - Эммен: обзор матча 01 февраля 2020
Фейеноорд
01.02.2020, суббота, 21:45
Голландия. Эредивизие, 21 тур
3 : 0
Завершен
Эммен
2'
О. Озякуп
64'
Н. Йоргенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Эммен
ГОЛ! 2:0!
Н. Йоргенсен
Пас отдал
С. Бергейс
64'
Желтая карточка
О. Озякуп
51'
ГОЛ! 1:0!
О. Озякуп
Пас отдал
Й. Торнстра
2'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
8
Лерой Фер
ОП
15
Огужан Озякуп
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Эммен
18
Лоренцо Барнет
ЛЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
8
Майкл де Лиув
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Фейеноорд
22
Ник Марсман
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
9
Роберт Боженик
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Эммен
4
Ферхат Гергулу
ЦЗ
1-2-2-1
31
Боттегин
21
Торнстра
8
Фер
15
Озякуп
23
Бергейс
14
Йоргенсен
3-1-1
20
Араухо
13
Хейлен
18
Барнет
11
Фрей
8
де Лиув
Остались в запасе
Фейеноорд
Эммен
9
Роберт Боженик
ЦФ
22
Ник Марсман
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
4
Ферхат Гергулу
ЦЗ
Главный тренер
Дик Луккиен
Остались в запасе
9
Роберт Боженик
ЦФ
22
Ник Марсман
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Остались в запасе
4
Ферхат Гергулу
ЦЗ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Дик Луккиен
Статистика матча Фейеноорд - Эммен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Информация о матче
Стадион:
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