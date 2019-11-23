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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Хераклес
Аякс - Хераклес: обзор матча 23 ноября 2019
Аякс
23.11.2019, суббота, 21:45
Голландия. Эредивизие, 14 тур
4 : 1
Завершен
Хераклес
26'
К. Промес
56'
З. Лабиад
60'
К. Промес
87'
К. Хунтелаар
90'
С. Дессер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Хераклес
90'
ГОЛ! 4:1!
С. Дессер
ГОЛ! 4:0!
К. Хунтелаар
Пас отдал
С. Дест
87'
ГОЛ! 3:0!
К. Промес
Пас отдал
Х. Зиеш
60'
ГОЛ! 2:0!
З. Лабиад
Пас отдал
Д. Блинд
56'
ГОЛ! 1:0!
К. Промес
Пас отдал
Х. Зиеш
26'
Начало матча
Статистика матча Аякс - Хераклес
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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