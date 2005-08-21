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ЦСКА - Зенит

21.08.2005, Воскресенье, 18:00 мск Москва, стадион Лужники Россия. Премьер-лига, 20 тур ЦСКА - Зенит
Россия. Премьер-лига 2005
5 тур
17 апреля, воскресенье 16:00 Зенит 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2004
27 тур
25 октября, понедельник 00:00 Зенит 0:3 ЦСКА
4 тур
3 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 3:3 Зенит
Россия. Премьер-лига 2003
16 тур
11 июля, пятница 00:00 ЦСКА 2:2 Зенит
15 тур
28 июня, суббота 00:00 Зенит 4:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2002
26 тур
6 октября, воскресенье 00:00 Зенит 0:2 ЦСКА
3 тур
17 марта, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:0 Зенит
Чемпионат России 2001
26 тур
30 сентября, воскресенье 00:00 Зенит 6:1 ЦСКА
12 тур
11 июня, понедельник 00:00 ЦСКА 1:1 Зенит
Чемпионат России 2000
22 тур
18 августа, пятница 00:00 Зенит 0:1 ЦСКА
8 тур
12 мая, пятница 00:00 ЦСКА 4:1 Зенит
Чемпионат России 1999
19 тур
11 июля, воскресенье 00:00 Зенит 1:1 ЦСКА
5 тур
2 мая, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:2 Зенит
Чемпионат России 1998
17 тур
22 июля, среда 00:00 Зенит 0:1 ЦСКА
2 тур
4 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 1:2 Зенит
Чемпионат России 1997
28 тур
20 сентября, суббота 00:00 Зенит 2:0 ЦСКА
11 тур
24 мая, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Зенит
Чемпионат России 1996
29 тур
28 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 1:0 Зенит
12 тур
15 мая, среда 00:00 Зенит 1:1 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 18 8 4 48:20 +28 62
2. Спартак М 30 16 8 6 47:26 +21 56
3. Локомотив 30 14 14 2 41:18 +23 56
4. Рубин 30 14 9 7 45:31 +14 51
5. Москва 30 14 8 8 36:26 +10 50
6. Зенит 30 13 10 7 45:26 +19 49
7. Торпедо М 30 12 9 9 37:33 +4 45
8. Динамо М 30 12 2 16 36:46 -10 38
9. Шинник 30 9 11 10 26:31 -5 38
10. Томь 30 9 10 11 28:33 -5 37
11. Сатурн 30 8 9 13 23:25 -2 33
12. Амкар-Пермь 30 7 12 11 25:36 -11 33
13. Ростов 30 8 7 15 26:41 -15 31
14. Крылья Советов 30 7 8 15 29:44 -15 29
15. Алания 30 5 8 17 27:53 -26 23
16. Ахмат 30 5 5 20 20:50 -30 14
* - Ахмат: снято 6
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