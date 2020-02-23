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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Десна
Шахтер - Десна: обзор матча 23 февраля 2020
Шахтер
23.02.2020, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Десна
90+4'
Марлос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Десна
ГОЛ! 1:0!
Марлос
Пас отдал
Тайсон
90'
+4
52'
Желтая карточка
А. Тотовицкий
Начало матча
Статистика матча Шахтер - Десна
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
Новости команд
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Шахтер
Десна
Премьер-лига Украины: шансы «Шахтера» и «Левого берега» на победу в матче 13-го тура
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