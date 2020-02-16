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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Бетис
Леганес - Бетис: обзор матча 16 февраля 2020
Леганес
16.02.2020, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 24 тур
0 : 0
Завершен
Бетис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Бетис
Желтая карточка
О. Родригес
90'
+4
90'
+3
Красная карточка
Б. Иглесиас
Желтая карточка
Б. Хиль
87'
Желтая карточка
А. Руйбаль
87'
Замена
Р. Ассале
️️️️
Ресио
82'
76'
Желтая карточка
В. Карвалью
Желтая карточка
Р. Перес
74'
73'
Замена
К. Тельо
️️️️
Хоакин
Желтая карточка
М. Брейтуэйт
66'
Замена
Б. Хиль
️️️️
К. Родригес
55'
Замена
О. Родригес
️️️️
Х. Эрасо
55'
46'
Замена
Л. Морон
️️️️
Эмерсон
46'
Замена
А. Барраган
️️️️
Г. Родригес
36'
Желтая карточка
Г. Родригес
26'
Желтая карточка
Эмерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
36
Ресио
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Бетис
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Леганес
16
Роберто Росалес
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
16
Роке Меса
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
27
Рожер Ассале
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
26
Сидней
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
3-2-3-1-1
12
Сориано
5
Бустинса
15
Авазим
33
Сильва
13
Родригес
22
Сиовас
14
Эрасо
36
Ресио
21
Перес
24
Руйбаль
22
Брейтуэйт
4-1-2-2-1
1
Жоэль
22
Эмерсон
2
Манди
5
Бартра
11
Алекс Морено
10
Карвалью
2
Родригес
10
Аленья
17
Хоакин
20
Каналес
7
Иглесиас
14
Эрасо
14
Родригес
14
Родригес
14
Эрасо
13
Родригес
17
Хиль
17
Хиль
13
Родригес
36
Ресио
27
Ассале
27
Ассале
36
Ресио
2
Родригес
19
Барраган
19
Барраган
2
Родригес
17
Хоакин
37
Тельо
37
Тельо
17
Хоакин
22
Эмерсон
80
Морон
80
Морон
22
Эмерсон
Остались в запасе
Леганес
Бетис
16
Роберто Росалес
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
1
Дани Мартин
ВР
26
Сидней
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
16
Роберто Росалес
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Остались в запасе
1
Дани Мартин
ВР
26
Сидней
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Леганес - Бетис
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
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