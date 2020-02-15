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Материалы

Валенсия - Атлетико

14.02.2020, Пятница, 23:00 мск Валенсия, стадион Месталья Испания. Примера, 24 тур Валенсия - Атлетико
Испания. Примера (2019/2020)
9 тур
19 октября, суббота 17:00 Атлетико 1:1 Валенсия
Испания. Примера (2018/2019)
34 тур
24 апреля, среда 20:30 Атлетико 3:2 Валенсия
1 тур
20 августа, понедельник 21:00 Валенсия 1:1 Атлетико
Испания. Примера (2017/2018)
22 тур
4 февраля, воскресенье 22:45 Атлетико 1:0 Валенсия
3 тур
9 сентября, суббота 17:15 Валенсия 0:0 Атлетико
Испания. Примера (2016/2017)
26 тур
5 марта, воскресенье 18:15 Атлетико 3:0 Валенсия
7 тур
2 октября, воскресенье 13:00 Валенсия 0:2 Атлетико
Испания. Примера (2015/2016)
28 тур
6 марта, воскресенье 22:30 Валенсия 1:3 Атлетико
9 тур
25 октября, воскресенье 22:30 Атлетико 2:1 Валенсия
Испания. Примера (2014/2015)
26 тур
8 марта, воскресенье 23:00 Атлетико 1:1 Валенсия
7 тур
4 октября, суббота 18:00 Валенсия 3:1 Атлетико
Испания. Примера (2013/2014)
35 тур
27 апреля, воскресенье 19:00 Валенсия 0:1 Атлетико
16 тур
15 декабря, воскресенье 23:59 Атлетико 3:0 Валенсия
Испания. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
ответный матч		 15 января, среда 00:30 Атлетико 2:0 Валенсия
Испания. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
первый матч		 8 января, среда 01:00 Валенсия 1:1 Атлетико
Испания. Примера (2012/2013)
29 тур
31 марта, воскресенье 23:00 Атлетико 1:1 Валенсия
10 тур
4 ноября, воскресенье 01:00 Валенсия 2:0 Атлетико
Лига Европы (2011/2012)
Квалификация, 1/2 финала
ответный матч		 26 апреля, четверг 23:05 Валенсия 0:1 Атлетико
Лига Европы (2011/2012)
Квалификация, 1/2 финала
первый матч		 19 апреля, четверг 23:05 Атлетико 4:2 Валенсия
Испания. Примера (2011/2012)
22 тур
6 февраля, понедельник 00:30 Атлетико 0:0 Валенсия
3 тур
10 сентября, суббота 23:59 Валенсия 1:0 Атлетико
Испания. Примера (2010/2011)
23 тур
12 февраля, суббота 20:00 Атлетико 1:2 Валенсия
4 тур
22 сентября, среда 23:55 Валенсия 1:1 Атлетико
Лига Европы (2009/2010)
Квалификация, 1/4 финала
ответный матч		 8 апреля, четверг 23:05 Атлетико 0:0 Валенсия
Квалификация, 1/4 финала
ответный матч		 1 апреля, четверг 23:05 Валенсия 2:2 Атлетико
Испания. Примера (2009/2010)
24 тур
28 февраля, воскресенье 23:00 Атлетико 4:1 Валенсия
5 тур
26 сентября, суббота 23:55 Валенсия 2:2 Атлетико
Испания. Примера (2008/2009)
36 тур
17 мая, воскресенье 23:00 Атлетико 1:0 Валенсия
17 тур
3 января, суббота 23:55 Валенсия 3:1 Атлетико
Испания. Примера (2007/2008)
38 тур
18 мая, воскресенье 20:00 Валенсия 3:1 Атлетико
19 тур
13 января, воскресенье 23:00 Атлетико 1:0 Валенсия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
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