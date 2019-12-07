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Леванте - Валенсия

07.12.2019, Суббота, 20:30 мск Валенсия, стадион Сьютат де Валенсия Трансляция: Матч! Футбол 1 Испания. Примера, 16 тур Леванте - Валенсия
Испания. Примера (2018/2019)
32 тур
14 апреля, воскресенье 21:45 Валенсия 3:1 Леванте
3 тур
2 сентября, воскресенье 13:00 Леванте 2:2 Валенсия
Испания. Примера (2017/2018)
23 тур
11 февраля, воскресенье 22:45 Валенсия 3:1 Леванте
4 тур
16 сентября, суббота 14:00 Леванте 1:1 Валенсия
Испания. Примера (2015/2016)
29 тур
13 марта, воскресенье 14:00 Леванте 1:0 Валенсия
10 тур
31 октября, суббота 20:15 Валенсия 3:0 Леванте
Испания. Примера (2014/2015)
31 тур
13 апреля, понедельник 21:30 Валенсия 3:0 Леванте
12 тур
23 ноября, воскресенье 19:00 Леванте 2:1 Валенсия
Испания. Примера (2013/2014)
37 тур
10 мая, суббота 23:59 Леванте 2:0 Валенсия
18 тур
4 января, суббота 23:00 Валенсия 2:0 Леванте
Испания. Примера (2012/2013)
26 тур
3 марта, воскресенье 01:00 Валенсия 2:2 Леванте
7 тур
7 октября, воскресенье 14:00 Леванте 1:0 Валенсия
Испания. Примера (2011/2012)
31 тур
1 апреля, воскресенье 20:00 Валенсия 1:1 Леванте
12 тур
6 ноября, воскресенье 01:00 Леванте 0:2 Валенсия
Испания. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
ответный матч		 27 января, пятница 00:30 Леванте 0:3 Валенсия
Испания. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
первый матч		 20 января, пятница 00:30 Валенсия 4:1 Леванте
Испания. Примера (2010/2011)
37 тур
15 мая, воскресенье 23:00 Валенсия 0:0 Леванте
18 тур
9 января, воскресенье 23:00 Леванте 0:1 Валенсия
Испания. Примера (2007/2008)
37 тур
11 мая, воскресенье 23:00 Леванте 1:5 Валенсия
18 тур
6 января, воскресенье 19:00 Валенсия 0:0 Леванте
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
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    Рейтинг: +358

    Shak71 7 декабря 2019, 21:43

    Марти все сделал)

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    Рейтинг: +9416

    ufos73 7 декабря 2019, 21:01

    Смотришь на команды и вспоминаешь, как некоторые у нас ноют, что в топ чемпах нет лимита... ))))))

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    Рейтинг: +742

    Makaweli > ufos73 8 декабря 2019, 00:08

    Это другое

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