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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Вильярреал
Валенсия - Вильярреал: обзор матча 30 ноября 2019
Валенсия
30.11.2019, суббота, 23:00
Испания. Примера, 15 тур
2 : 1
Завершен
Вильярреал
49'
Родриго
70'
Ф. Торрес
54'
Ф. Ангисса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Вильярреал
Желтая карточка
Д. Парехо
75'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
Д. Васс
70'
55'
Желтая карточка
Ж. Морено
54'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Ангисса
ГОЛ! 1:0!
Родриго
Пас отдал
М. Гомес
49'
17'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
19
Родриго
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Валенсия
1
Хауме
ВР
29
Хавьер Хименес
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Вильярреал
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
35
Сантьяго Касерес
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
3-1-3-1-2
24
Силлессен
14
Гайя
3
Паулиста
5
Мангала
13
Коклен
10
Васс
10
Парехо
7
Солер
14
Торрес
9
Гомес
19
Родриго
4-3-1-2
1
Асенхо
2
Гаспар
14
Торрес
6
Кинтилья
39
Альбиоль
99
Ангисса
8
Морланес
14
Тригерос
16
Гомес
7
Морено
9
Экамби
Остались в запасе
Валенсия
Вильярреал
14
Тьерри Корреа
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
1
Хауме
ВР
29
Хавьер Хименес
ЦЗ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
35
Сантьяго Касерес
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
14
Тьерри Корреа
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
1
Хауме
ВР
29
Хавьер Хименес
ЦЗ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Остались в запасе
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
35
Сантьяго Касерес
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Валенсия - Вильярреал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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