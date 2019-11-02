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Севилья - Атлетико

02.11.2019, Суббота, 20:30 мск Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан Трансляция: Матч! Футбол 1 Испания. Примера, 12 тур Севилья - Атлетико
Испания. Примера (2018/2019)
37 тур
12 мая, воскресенье 19:30 Атлетико 1:1 Севилья
18 тур
6 января, воскресенье 18:15 Севилья 1:1 Атлетико
Испания. Примера (2017/2018)
25 тур
25 февраля, воскресенье 22:45 Севилья 2:5 Атлетико
6 тур
23 сентября, суббота 14:00 Атлетико 2:0 Севилья
Испания. Кубок (2017/2018)
1/4 финала
ответный матч		 23 января, вторник 23:30 Севилья 3:1 Атлетико
Испания. Кубок (2017/2018)
1/4 финала
первый матч		 17 января, среда 21:00 Атлетико 1:2 Севилья
Испания. Примера (2016/2017)
28 тур
19 марта, воскресенье 18:15 Атлетико 3:1 Севилья
9 тур
23 октября, воскресенье 17:15 Севилья 1:0 Атлетико
Испания. Примера (2015/2016)
21 тур
24 января, воскресенье 18:00 Атлетико 0:0 Севилья
2 тур
30 августа, воскресенье 21:30 Севилья 0:3 Атлетико
Испания. Примера (2014/2015)
25 тур
1 марта, воскресенье 21:00 Севилья 0:0 Атлетико
6 тур
27 сентября, суббота 22:00 Атлетико 4:0 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
20 тур
19 января, воскресенье 23:59 Атлетико 1:1 Севилья
1 тур
19 августа, понедельник 01:00 Севилья 1:3 Атлетико
Испания. Примера (2012/2013)
32 тур
21 апреля, воскресенье 23:00 Севилья 0:1 Атлетико
13 тур
25 ноября, воскресенье 22:00 Атлетико 4:0 Севилья
Испания. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
ответный матч		 28 февраля, четверг 01:00 Севилья 2:2 Атлетико
Испания. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
первый матч		 1 февраля, пятница 01:00 Атлетико 2:1 Севилья
Испания. Примера (2011/2012)
26 тур
4 марта, воскресенье 01:00 Севилья 1:1 Атлетико
7 тур
2 октября, воскресенье 20:00 Атлетико 0:0 Севилья
Испания. Примера (2010/2011)
25 тур
26 февраля, суббота 20:00 Атлетико 2:2 Севилья
6 тур
3 октября, воскресенье 19:00 Севилья 3:1 Атлетико
Испания. Кубок (2009/2010)
Финал
19 мая, среда 23:30 Севилья 2:0 Атлетико
Испания. Примера (2009/2010)
35 тур
2 мая, воскресенье 19:00 Севилья 3:1 Атлетико
16 тур
2 января, суббота 23:55 Атлетико 2:1 Севилья
Испания. Примера (2008/2009)
24 тур
21 февраля, суббота 23:55 Севилья 1:0 Атлетико
5 тур
28 сентября, воскресенье 23:00 Атлетико 0:1 Севилья
Испания. Примера (2007/2008)
29 тур
22 марта, суббота 23:55 Севилья 1:2 Атлетико
10 тур
31 октября, среда 23:55 Атлетико 4:3 Севилья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
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