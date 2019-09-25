Введите ваш ник на сайте
Материалы

Валенсия - Хетафе

25.09.2019, Среда, 21:00 мск Валенсия, стадион Месталья Испания. Примера, 6 тур Валенсия - Хетафе
Испания. Примера (2018/2019)
28 тур
17 марта, воскресенье 20:30 Валенсия 0:0 Хетафе
12 тур
10 ноября, суббота 18:15 Хетафе 0:1 Валенсия
Испания. Кубок (2018/2019)
1/4 финала
ответный матч		 29 января, вторник 23:30 Валенсия 3:1 Хетафе
Испания. Кубок (2018/2019)
1/4 финала
первый матч		 22 января, вторник 22:30 Хетафе 1:0 Валенсия
Испания. Примера (2017/2018)
33 тур
18 апреля, среда 20:30 Валенсия 1:2 Хетафе
14 тур
3 декабря, воскресенье 18:15 Хетафе 1:0 Валенсия
Испания. Примера (2015/2016)
35 тур
24 апреля, воскресенье 19:15 Хетафе 2:2 Валенсия
16 тур
19 декабря, суббота 18:00 Валенсия 2:2 Хетафе
Испания. Примера (2014/2015)
23 тур
15 февраля, воскресенье 14:00 Валенсия 1:0 Хетафе
4 тур
22 сентября, понедельник 22:45 Хетафе 0:3 Валенсия
Испания. Примера (2013/2014)
31 тур
30 марта, воскресенье 23:00 Валенсия 1:3 Хетафе
12 тур
3 ноября, воскресенье 15:00 Хетафе 0:1 Валенсия
Испания. Примера (2012/2013)
36 тур
18 мая, суббота 20:00 Хетафе 0:1 Валенсия
17 тур
21 декабря, пятница 23:00 Валенсия 4:2 Хетафе
Испания. Примера (2011/2012)
30 тур
25 марта, воскресенье 01:00 Хетафе 3:1 Валенсия
11 тур
29 октября, суббота 20:00 Валенсия 3:1 Хетафе
Испания. Примера (2010/2011)
30 тур
2 апреля, суббота 22:00 Хетафе 2:4 Валенсия
11 тур
14 ноября, воскресенье 23:00 Валенсия 2:0 Хетафе
Испания. Примера (2009/2010)
23 тур
22 февраля, понедельник 23:00 Валенсия 2:1 Хетафе
4 тур
23 сентября, среда 23:55 Хетафе 3:1 Валенсия
Испания. Примера (2008/2009)
29 тур
5 апреля, воскресенье 21:00 Валенсия 4:1 Хетафе
10 тур
9 ноября, воскресенье 23:00 Хетафе 0:3 Валенсия
Испания. Примера (2007/2008)
24 тур
17 февраля, воскресенье 21:00 Хетафе 0:0 Валенсия
5 тур
26 сентября, среда 22:00 Валенсия 2:1 Хетафе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
...
  • Читайте нас: 