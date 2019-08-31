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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Леганес
Бетис - Леганес: обзор матча 31 августа 2019
Бетис
31.08.2019, суббота, 22:00
Испания. Примера, 3 тур
2 : 1
Завершен
Леганес
54'
Л. Морон
61'
Н. Фекир
50'
М. Брейтуэйт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Леганес
Желтая карточка
В. Карвалью
90'
+7
Желтая карточка
Н. Фекир
90'
+4
Желтая карточка
С. Каналес
83'
68'
Желтая карточка
Х. Сильва
ГОЛ! 2:1!
Н. Фекир
Пас отдал
С. Каналес
61'
ГОЛ! 1:1!
Л. Морон
Пас отдал
Эмерсон
54'
50'
ГОЛ! 0:1!
М. Брейтуэйт
Желтая карточка
А. Манди
49'
19'
Желтая карточка
Р. Меса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Жоэль
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
21
Рубен Перес
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Жоэль
23
Педраса
2
Манди
26
Сидней
22
Эмерсон
10
Карвалью
18
Гуардадо
20
Каналес
10
Фекир
17
Хоакин
80
Морон
3-2-2-1-2
25
Куэльяр
22
Сиовас
4
Омеруо
5
Бустинса
22
Наварро
33
Сильва
21
Перес
16
Меса
14
Родригес
21
Эн-Несири
22
Брейтуэйт
Остались в запасе
Бетис
Леганес
11
Алекс Морено
ЛЗ
1
Дани Мартин
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
24
Айтор Руйбаль
ПВ
12
Хуан Сориано
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
11
Алекс Морено
ЛЗ
1
Дани Мартин
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Остались в запасе
24
Айтор Руйбаль
ПВ
12
Хуан Сориано
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Бетис - Леганес
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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