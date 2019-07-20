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Кубань - Дружба
Кубань - Дружба: обзор матча 20 июля 2019
Кубань
20.07.2019, суббота, 18:00
Россия. Кубок, 1/256 финала
1 : 3
Завершен
Дружба
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кубань - Дружба
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0
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0
Матчи команд
Кубань
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Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
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1 : 0
06.06.2026
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1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Дружба
1 : 0
31.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Астрахань
2 : 3
24.10.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Дружба
2 : 1
17.10.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Ростов-2
0 : 0
10.10.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Дружба
4 : 0
03.10.2026
Нефтяник
Информация о матче
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