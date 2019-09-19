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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Даллас
Сиэтл - Даллас: обзор матча 19 сентября 2019
Сиэтл
19.09.2019, четверг, 05:30
США. МЛС
0 : 0
Завершен
Даллас
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сиэтл - Даллас
Желтая карточка
К. Ки-Хи
90'
+11
Замена
️️️️
H. Shipp
90'
+3
Вторая желтая
Х. Арреага
86'
81'
Замена
️️️️
С. Москера
76'
Замена
️️️️
J. Hayes
74'
Замена
️️️️
Р. Каннон
67'
Желтая карточка
Р. Холлингшид
67'
Желтая карточка
Р. Холлингшид
Замена
️️️️
В. Родригес
65'
Желтая карточка
Х. Арреага
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
5
Нуху Толо
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
13
Густав Свенссон
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
33
Джовин Джонс
ЦП
21
Jordy Delem
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Даллас
1
Jesse GonzÃ¡lez
ВР
44
Джесс Гонсалес
ВР
5
Bressan
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
24
Мэтт Хеджес
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
19
Пакстон Помыкал
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
24
Райан Холлингшид
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
14
Доминик Баджи
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Сиэтл
35
Брайан Мередит
ВР
35
Bryan Meredith
ВР
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
13
Джордан Моррис
ЛВ
19
Harry Shipp
ЦП
19
Эмануэль Чеккини
ЦП
19
Emanuel Cecchini
ЦП
23
Luis Silva
ЦП
14
Гарри Шипп
ЦФ
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ЦЗ
6
Эдвин Серрильо
ЦП
33
Сантьяго Москера
ЦП
15
Jacori Hayes
ЦП
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
4-5-1
24
Фрай
20
Ки-Хи
3
Арреага
5
Толо
18
Лирдам
7
Рольдан
14
Лодейро
33
Джонс
21
13
Свенссон
9
Руидиас
4-4-3
1
2
24
Хеджес
3
Циглер
5
23
Сервания
24
Холлингшид
6
Акоста
19
Помыкал
7
Барриос
27
Феррейра
14
Баджи
8
Родригес
8
Родригес
19
19
4
Каннон
4
Каннон
33
Москера
33
Москера
15
15
Остались в запасе
Сиэтл
Даллас
13
Джордан Моррис
ЛВ
35
Брайан Мередит
ВР
35
Bryan Meredith
ВР
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
19
Эмануэль Чеккини
ЦП
19
Emanuel Cecchini
ЦП
23
Luis Silva
ЦП
14
Гарри Шипп
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
1
Джимми Маурер
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
6
Эдвин Серрильо
ЦП
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Остались в запасе
13
Джордан Моррис
ЛВ
35
Брайан Мередит
ВР
35
Bryan Meredith
ВР
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
19
Эмануэль Чеккини
ЦП
19
Emanuel Cecchini
ЦП
23
Luis Silva
ЦП
14
Гарри Шипп
ЦФ
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
6
Эдвин Серрильо
ЦП
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Нико Эстевес
Статистика матча Сиэтл - Даллас
3
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
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