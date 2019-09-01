Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Чикаго Файр
Коламбус - Чикаго Файр: обзор матча 01 сентября 2019
Коламбус
01.09.2019, воскресенье, 02:30
США. МЛС
1 : 1
Завершен
Чикаго Файр
27'
П. Сантуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Коламбус - Чикаго Файр
82'
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
48'
Желтая карточка
Ф. Кальво
ГОЛ! 1:0!
П. Сантуш
27'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
25
Харрисон Аффул
ПЗ
20
Вил Трапп
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Чикаго Файр
2
Йохан Каппельхоф
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
10
Николас Гайтан
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
11
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Коламбус
11
Дэвид Аккам
ЦП
6
Давид Гусман
ЦП
Чикаго Файр
6
Ричард Ортис
ЦЗ
46
Марсело
ЦЗ
22
Майк Азира
ЦП
21
Фабиан Герберс
ПВ
1-1-1-1
89
Ром
25
Аффул
20
Трапп
7
Сантуш
9
Зардес
2-3-1-1
2
Каппельхоф
5
Кальво
10
Гайтан
13
МакКарти
31
Швайнштайгер
10
Катай
11
Николич
Остались в запасе
Коламбус
Чикаго Файр
11
Дэвид Аккам
ЦП
6
Давид Гусман
ЦП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
21
Фабиан Герберс
ПВ
6
Ричард Ортис
ЦЗ
46
Марсело
ЦЗ
22
Майк Азира
ЦП
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
11
Дэвид Аккам
ЦП
6
Давид Гусман
ЦП
Остались в запасе
21
Фабиан Герберс
ПВ
6
Ричард Ортис
ЦЗ
46
Марсело
ЦЗ
22
Майк Азира
ЦП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Коламбус - Чикаго Файр
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
- : -
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
Новости команд
Все
Коламбус
Чикаго Файр
Игрок, которому Месси швырнул мяч в лицо, прокомментировал скандальный эпизод
Вчера, 16:03
5
Месси швырнул мяч в лицо сопернику
Вчера, 09:36
8
МЛС. «Интер Майами» Месси проиграл в плей-офф (0:3)
Вчера, 09:32
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
Игрок, которому Месси швырнул мяч в лицо, прокомментировал скандальный эпизод
Вчера, 16:03
5
Месси швырнул мяч в лицо сопернику
Вчера, 09:36
8
МЛС. «Интер Майами» Месси проиграл в плей-офф (0:3)
Вчера, 09:32
МЛС. Месси не забил в 1-м матче после ЧМ, у Суареса 7 голов в 4 последних играх
2 августа
1
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
Левандовски назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»
23 октября
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
3 октября
Месси пропустил матч из-за смерти отца, Де Пауль посвятил гол аргентинцу
10 августа
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+