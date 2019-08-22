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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Сан-Хосе
Лос-Анджелес - Сан-Хосе: обзор матча 22 августа 2019
Лос-Анджелес
22.08.2019, четверг, 05:30
США. МЛС
4 : 0
Завершен
Сан-Хосе
17'
К. Вела (П)
41'
К. Вела
81'
Д. Перес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лос-Анджелес - Сан-Хосе
ГОЛ! 3:0!
Д. Перес
81'
ГОЛ! 2:0!
К. Вела
41'
35'
Желтая карточка
А. Годой
19'
Желтая карточка
Ф. Юнгвирт
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Вела
17'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
1
Тайлер Миллер
ВР
2
Джордан Харви
ЦЗ
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
24
Ли Нгюйен
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Сан-Хосе
4
Гурам Кашия
ЦЗ
10
Валерий Казаишвили
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
9
Дэнни Хусен
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Лос-Анджелес
21
Данило Силва
ЦЗ
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Сан-Хосе
30
Гарольд Каммингс
ЦЗ
6
Ши Салинас
ЦП
8
Крис Вондоловски
ЦФ
2-1-1
1
Миллер
2
Харви
33
Бейташур
24
Нгюйен
10
Вела
1-4-1
4
Кашия
20
Годой
26
Юнгвирт
7
Эспиноса
10
Казаишвили
9
Хусен
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Сан-Хосе
21
Данило Силва
ЦЗ
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
30
Гарольд Каммингс
ЦЗ
6
Ши Салинас
ЦП
8
Крис Вондоловски
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
21
Данило Силва
ЦЗ
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Остались в запасе
30
Гарольд Каммингс
ЦЗ
6
Ши Салинас
ЦП
8
Крис Вондоловски
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Лос-Анджелес - Сан-Хосе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
- : -
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
15.10.2026
Остин
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
БМО Стэдиум
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