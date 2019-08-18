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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Торонто
Коламбус - Торонто: обзор матча 18 августа 2019
Коламбус
18.08.2019, воскресенье, 02:30
США. МЛС
2 : 2
Завершен
Торонто
48'
П. Сантуш
42'
Д. Осорио
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Коламбус - Торонто
Желтая карточка
Д. Менса
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
П. Сантуш
Пас отдал
В. Трапп
48'
42'
ГОЛ! 0:1!
Д. Осорио
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
20
Вил Трапп
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Торонто
17
Крис Мавинга
ЦЗ
2
Джастин Морроу
ЦЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
14
Ник ДеЛеон
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
Коламбус
6
Давид Гусман
ЦП
11
Дэвид Аккам
ЦП
Торонто
25
Алекс Боно
ВР
3
Дрю Мур
ЦЗ
47
Цубаса Эндо
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
3-1-1-1
89
Ром
23
Уилльямс
6
Менса
25
Аффул
20
Трапп
7
Сантуш
9
Зардес
2-4
17
Мавинга
2
Морроу
14
ДеЛеон
21
Осорио
4
Брэдли
8
Посуэло
Остались в запасе
Коламбус
Торонто
6
Давид Гусман
ЦП
11
Дэвид Аккам
ЦП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
25
Алекс Боно
ВР
3
Дрю Мур
ЦЗ
47
Цубаса Эндо
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
6
Давид Гусман
ЦП
11
Дэвид Аккам
ЦП
Остались в запасе
25
Алекс Боно
ВР
3
Дрю Мур
ЦЗ
47
Цубаса Эндо
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Коламбус - Торонто
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
Новости команд
Все
Коламбус
Торонто
Игрок, которому Месси швырнул мяч в лицо, прокомментировал скандальный эпизод
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5
Месси швырнул мяч в лицо сопернику
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16:03
5
Месси швырнул мяч в лицо сопернику
09:36
7
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2025.09.15 20:00
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