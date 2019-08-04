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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси
Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 04 августа 2019
Атланта Юнайтед
04.08.2019, воскресенье, 00:01
США. МЛС
3 : 0
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
23'
Д. Ромни (АГ)
43'
Д. Гонсалес (АГ)
72'
Д. Мартинес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси
Желтая карточка
Г. Мартинес
75'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Д. Мартинес
72'
71'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
52'
Желтая карточка
Р. Фелчер
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. Гонсалес
43'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Ромни
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
6
Дарлингтон Нагбе
ЦП
10
Гонсало Мартинес
АП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Лос-Анджелес Гэлакси
22
Давид Бингхэм
ВР
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
6
Джонатан
ЦП
16
Йорген Скельвик
ЦП
23
Перри Китчен
ЦП
Главный тренер
Грегг Вэйни
Атланта Юнайтед
25
Алек Канн
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
19
Дион Перейра
ЦП
Лос-Анджелес Гэлакси
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
5
Сервандо Карраско
ЦП
24
Эммануэль Боатенг
ЦФ
13
Крис Понтиус
ЦФ
1-2-1-1
1
Гьюзан
19
Погба
22
Мерам
6
Нагбе
10
Мартинес
77
Мартинес
3-4
22
Бингхэм
29
Фелчер
21
Гонсалес
27
Ромни
6
Джонатан
16
Скельвик
23
Китчен
8
Ллетгет
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси
25
Алек Канн
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
19
Дион Перейра
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
5
Сервандо Карраско
ЦП
24
Эммануэль Боатенг
ЦФ
13
Крис Понтиус
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
25
Алек Канн
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
19
Дион Перейра
ЦП
Остались в запасе
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
5
Сервандо Карраско
ЦП
24
Эммануэль Боатенг
ЦФ
13
Крис Понтиус
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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