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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Канзаc Сити
Нью-Йорк Сити - Канзаc Сити: обзор матча 27 июля 2019
Нью-Йорк Сити
27.07.2019, суббота, 02:30
США. МЛС
3 : 1
Завершен
Канзаc Сити
77'
А. Ринг
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Нью-Йорк Сити - Канзаc Сити
ГОЛ! 1:0!
А. Ринг
77'
62'
Красная карточка
Р. Эспиноза
45'
Желтая карточка
Р. Эспиноза
Желтая карточка
М. Шано
45'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
3
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
28
Александру Митрица
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
Канзаc Сити
29
Тимоти Мелия
ВР
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
15
Сет Синович
ЦЗ
77
Джонни Расселл
ЦП
10
Бенни Фейлхабер
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
8
Грэм Зуси
ЦП
11
Кристиан Немет
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Нью-Йорк Сити
41
Брэд Стувер
ВР
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
Канзаc Сити
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
94
Джимми Медранда
ЦП
19
Эрик Уртадо
ЦФ
3-3
1
Джонсон
22
Матаррита
3
Тиннерхольм
25
Шано
28
Митрица
10
Моралес
4
Ринг
2-4-1
29
Мелия
5
Бислер
15
Синович
10
Фейлхабер
15
Эспиноза
8
Зуси
77
Расселл
11
Немет
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Канзаc Сити
41
Брэд Стувер
ВР
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
94
Джимми Медранда
ЦП
19
Эрик Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
41
Брэд Стувер
ВР
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
Остались в запасе
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
94
Джимми Медранда
ЦП
19
Эрик Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Канзаc Сити
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
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