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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткепс
Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 18 июля 2019
Нью-Инглэнд Революшн
18.07.2019, четверг, 02:00
США. МЛС
4 : 0
Завершен
Ванкувер Уайткепс
82'
Д. Факундес
86'
К. Хиль
90'
Т. Банбери
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткепс
ГОЛ! 3:0!
Т. Банбери
90'
ГОЛ! 2:0!
К. Хиль
Пас отдал
Д. Факундес
86'
ГОЛ! 1:0!
Д. Факундес
82'
Желтая карточка
Э. Фаррелл
77'
Начало матча
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткепс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
- : -
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
Жилетт Стэдиум
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Нью-Инглэнд Революшн
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