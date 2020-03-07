Боруссия - Боруссия

|1/16 финала
|30 октября, среда
|22:45
|Боруссия
|2:1
|Боруссия
|34 тур
|18 мая, суббота
|16:30
|Боруссия
|0:2
|Боруссия
|17 тур
|21 декабря, пятница
|22:30
|Боруссия
|2:1
|Боруссия
|23 тур
|18 февраля, воскресенье
|20:00
|Боруссия
|0:1
|Боруссия
|6 тур
|23 сентября, суббота
|19:30
|Боруссия
|6:1
|Боруссия
|30 тур
|22 апреля, суббота
|19:30
|Боруссия
|2:3
|Боруссия
|13 тур
|3 декабря, суббота
|17:30
|Боруссия
|4:1
|Боруссия
|18 тур
|23 января, суббота
|20:30
|Боруссия
|1:3
|Боруссия
|1 тур
|15 августа, суббота
|19:30
|Боруссия
|4:0
|Боруссия
|28 тур
|11 апреля, суббота
|16:30
|Боруссия
|3:1
|Боруссия
|11 тур
|9 ноября, воскресенье
|19:30
|Боруссия
|1:0
|Боруссия
|25 тур
|15 марта, суббота
|18:30
|Боруссия
|1:2
|Боруссия
|8 тур
|5 октября, суббота
|17:30
|Боруссия
|2:0
|Боруссия
|23 тур
|24 февраля, воскресенье
|18:30
|Боруссия
|1:1
|Боруссия
|6 тур
|29 сентября, суббота
|20:30
|Боруссия
|5:0
|Боруссия
|32 тур
|21 апреля, суббота
|20:30
|Боруссия
|2:0
|Боруссия
|15 тур
|3 декабря, суббота
|18:30
|Боруссия
|1:1
|Боруссия
|31 тур
|23 апреля, суббота
|20:30
|Боруссия
|1:0
|Боруссия
|14 тур
|27 ноября, суббота
|20:30
|Боруссия
|4:1
|Боруссия
|25 тур
|6 марта, суббота
|20:30
|Боруссия
|3:0
|Боруссия
|8 тур
|3 октября, суббота
|20:30
|Боруссия
|0:1
|Боруссия
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бавария
|34
|26
|4
|4
|100:32
|+68
|82
|2.
|Боруссия Д
|34
|21
|6
|7
|84:41
|+43
|69
|3.
|РБ Лейпциг
|34
|18
|12
|4
|81:37
|+44
|66
|4.
|Боруссия М
|34
|20
|5
|9
|66:40
|+26
|65
|5.
|Байер
|34
|19
|6
|9
|61:44
|+17
|63
|6.
|Хоффенхайм
|34
|15
|7
|12
|53:53
|0
|52
|7.
|Вольфсбург
|34
|13
|10
|11
|48:46
|+2
|49
|8.
|Фрайбург
|34
|13
|9
|12
|48:47
|+1
|48
|9.
|Айнтрахт Ф
|34
|13
|6
|15
|59:60
|-1
|45
|10.
|Герта
|34
|11
|8
|15
|48:59
|-11
|41
|11.
|Унион
|34
|12
|5
|17
|41:58
|-17
|41
|12.
|Шальке-04
|34
|9
|12
|13
|38:58
|-20
|39
|13.
|Майнц
|34
|11
|4
|19
|44:65
|-21
|37
|14.
|Кельн
|34
|10
|6
|18
|51:69
|-18
|36
|15.
|Аугсбург
|34
|9
|9
|16
|45:63
|-18
|36
|16.
|Вердер
|34
|8
|7
|19
|42:69
|-27
|31
|17.
|Фортуна
|34
|6
|12
|16
|36:67
|-31
|30
|18.
|Падерборн
|34
|4
|8
|22
|37:74
|-37
|20