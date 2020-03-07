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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Уотфорд
Кристал Пэлас - Уотфорд: обзор матча 07 марта 2020
Кристал Пэлас
07.03.2020, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Уотфорд
28'
Ж. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Уотфорд
Желтая карточка
Ж. Айю
90'
+4
85'
Желтая карточка
И. Пуссетто
84'
Замена
А. Грэй
️️️️
У. Хьюз
74'
Замена
И. Пуссетто
️️️️
Р. Перейра
74'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Т. Дини
Замена
Л. Миливойевич
️️️️
Д. МакАртур
70'
Желтая карточка
К. Бентеке
59'
52'
Желтая карточка
А. Дукуре
Желтая карточка
Ш. Куяте
50'
50'
Желтая карточка
Э. Капу
Желтая карточка
В. Заа
41'
31'
Желтая карточка
К. Фемения
ГОЛ! 1:0!
Ж. Айю
Пас отдал
Д. МакАртур
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
7
Макс Майер
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Гуаита
15
ван Анхолт
24
Кэхилл
24
Данн
25
Уорд
8
Куяте
11
МакАртур
16
МакКарти
10
Заа
20
Бентеке
10
Айю
4-1-2-2-1
12
Фостер
17
Фемения
27
Кабаселе
20
Кэткарт
25
Масина
6
Капу
6
Дукуре
19
Хьюз
7
Сарр
37
Перейра
14
Дини
11
МакАртур
19
Миливойевич
19
Миливойевич
11
МакАртур
37
Перейра
23
Пуссетто
23
Пуссетто
37
Перейра
19
Хьюз
45
Грэй
45
Грэй
19
Хьюз
14
Дини
18
Уэлбек
18
Уэлбек
14
Дини
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Уотфорд
13
Уэйн Хеннесси
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
44
Хайро Ридевальд
ОП
7
Макс Майер
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Эурелью Гомес
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
44
Хайро Ридевальд
ОП
7
Макс Майер
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Эурелью Гомес
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Кристал Пэлас - Уотфорд
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Селхарст Парк
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