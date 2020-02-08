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АПЛ 2026/2027
Брайтон - Уотфорд
Брайтон - Уотфорд: обзор матча 08 февраля 2020
Брайтон
08.02.2020, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Уотфорд
78'
Э. Мариаппа (АГ)
19'
А. Дукуре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Уотфорд
Желтая карточка
С. Мач
90'
+3
86'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Ж. Деулофеу
82'
Замена
И. Пуссетто
️️️️
Р. Перейра
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Э. Мариаппа
78'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
Э. Скелотто
73'
65'
Желтая карточка
Э. Мариаппа
64'
Желтая карточка
У. Хьюз
Замена
С. Альсате
️️️️
П. Гросс
61'
Замена
Н. Мопе
️️️️
Д. Берн
57'
Желтая карточка
Э. Скелотто
35'
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Дукуре
Пас отдал
Э. Капу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
19
Леандро Троссард
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
14
Трой Дини
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
3-4-1-2
13
Райан
25
Даффи
5
Данк
33
Берн
13
Гросс
24
Проппер
18
Скелотто
13
Муй
7
Мач
19
Троссард
39
Мюррэй
4-1-2-1-2
12
Фостер
5
Мариаппа
27
Кабаселе
20
Кэткарт
25
Масина
6
Капу
19
Хьюз
6
Дукуре
37
Перейра
10
Деулофеу
14
Дини
13
Гросс
7
Альсате
7
Альсате
13
Гросс
18
Скелотто
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
18
Скелотто
33
Берн
11
Мопе
11
Мопе
33
Берн
37
Перейра
23
Пуссетто
23
Пуссетто
37
Перейра
10
Деулофеу
18
Уэлбек
18
Уэлбек
10
Деулофеу
Остались в запасе
Брайтон
Уотфорд
13
Бернардо
ЦЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Брайтон - Уотфорд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
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