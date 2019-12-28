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АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Астон Вилла
Уотфорд - Астон Вилла: обзор матча 28 декабря 2019
Уотфорд
28.12.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
3 : 0
Завершен
Астон Вилла
42'
Т. Дини
67'
Т. Дини (П)
71'
И. Сарр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Астон Вилла
90'
+6
Желтая карточка
Д. Грилиш
Желтая карточка
Т. Дини
90'
+2
Замена
А. Масина
️️️️
К. Кэткарт
85'
Желтая карточка
И. Сарр
84'
Желтая карточка
Э. Капу
74'
72'
Замена
Д. Коджиа
️️️️
Х. Лэнсбери
ГОЛ! 3:0!
И. Сарр
Пас отдал
Э. Капу
71'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Т. Дини
67'
66'
Замена
Ф. Жилберт
️️️️
М. Таргетт
Замена
К. Доусон
️️️️
Н. Чалоба
60'
Вторая желтая
Э. Мариаппа
57'
Желтая карточка
Э. Мариаппа
51'
46'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Хота
Замена
Н. Чалоба
️️️️
У. Хьюз
46'
ГОЛ! 1:0!
Т. Дини
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
14
Трой Дини
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Астон Вилла
22
Том Хитон
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
14
Конор Хурихейн
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
24
Хота
ПВ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Фостер
20
Кэткарт
27
Кабаселе
5
Мариаппа
17
Фемения
6
Капу
19
Хьюз
6
Дукуре
7
Сарр
10
Деулофеу
14
Дини
4-3-2-1
22
Хитон
27
Эль-Мохамади
15
Конса
30
Хаус
23
Таргетт
14
Хурихейн
12
Луис
23
Лэнсбери
24
Хота
10
Грилиш
7
Уэсли
19
Хьюз
15
Чалоба
15
Чалоба
19
Хьюз
20
Кэткарт
25
Масина
25
Масина
20
Кэткарт
Чалоба
15
Доусон
15
Доусон
Чалоба
23
Таргетт
24
Жилберт
24
Жилберт
23
Таргетт
24
Хота
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
24
Хота
23
Лэнсбери
26
Коджиа
26
Коджиа
23
Лэнсбери
Остались в запасе
Уотфорд
Астон Вилла
1
Эурелью Гомес
ВР
8
Домингуш Кина
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
7
Трезеге
ЛВ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
8
Домингуш Кина
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
7
Трезеге
ЛВ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Уотфорд - Астон Вилла
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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