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Расписание матчей
Кубок Америки
Бразилия - Аргентина
Бразилия - Аргентина: обзор матча 03 июля 2019
Бразилия
03.07.2019, среда, 03:30
Кубок Америки, 1/2 финала
2 : 0
Завершен
Аргентина
19'
Г. Жезус
71'
Р. Фирмино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бразилия - Аргентина
90'
+3
Желтая карточка
С. Агуэро
85'
Замена
П. Дибала
️️️️
Н. Тальяфико
Желтая карточка
Аллан
82'
Замена
Аллан
️️️️
Г. Жезус
80'
ГОЛ! 2:0!
Р. Фирмино
Пас отдал
Г. Жезус
71'
67'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Р. Де Пауль
Замена
Ж. Миранда
️️️️
Маркиньос
64'
59'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
М. Акунья
58'
Желтая карточка
Л. Мартинес
56'
Желтая карточка
Х. Фойт
Замена
Виллиан
️️️️
Эвертон
46'
40'
Желтая карточка
М. Акунья
ГОЛ! 1:0!
Г. Жезус
Пас отдал
Р. Фирмино
19'
9'
Желтая карточка
Н. Тальяфико
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
1
Алиссон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Артур
ЦП
20
Роберто Фирмино
ЦФ
19
Эвертон
ЦФ
18
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Аргентина
1
Франко Армани
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Хуан Фойт
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Бразилия
16
Кассио
ВР
23
Эдерсон
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Фагнер
ЦЗ
3
Жоао Миранда
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
17
Фернандиньо
ЦП
15
Аллан
ЦП
20
Лукас Пакета
АП
7
Давид Нерес
ПВ
9
Ришарлисон
ЦФ
Аргентина
1
Хуан Муссо
ВР
12
Агустин Маркесин
ВР
14
Милтон Каско
ЦЗ
11
Рамиро Мори
ЦЗ
4
Ренцо Саравия
ПЗ
15
Гидо Писсаро
ЦП
18
Гидо Родригес
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Роберто Перейра
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
19
Матиас Суарес
ЦФ
10
Пауло Дибала
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Алиссон
6
Сандро
4
Маркиньос
3
Силва
13
Алвес
5
Каземиро
8
Артур
11
Коутиньо
18
Жезус
19
Эвертон
20
Фирмино
3-3-1-1-2
1
Армани
6
Пеццелла
19
Отаменди
2
Фойт
8
Акунья
5
Паредес
3
Тальяфико
7
Де Пауль
10
Месси
22
Мартинес
9
Агуэро
19
Эвертон
10
Виллиан
10
Виллиан
19
Эвертон
4
Маркиньос
3
Миранда
3
Миранда
4
Маркиньос
18
Жезус
15
Аллан
15
Аллан
18
Жезус
7
Де Пауль
11
Ло Чельсо
11
Ло Чельсо
7
Де Пауль
8
Акунья
11
Ди Мария
11
Ди Мария
8
Акунья
3
Тальяфико
10
Дибала
10
Дибала
3
Тальяфико
Остались в запасе
Бразилия
Аргентина
20
Лукас Пакета
АП
7
Давид Нерес
ПВ
16
Кассио
ВР
23
Эдерсон
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Фагнер
ЦЗ
17
Фернандиньо
ЦП
9
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
1
Хуан Муссо
ВР
12
Агустин Маркесин
ВР
14
Милтон Каско
ЦЗ
11
Рамиро Мори
ЦЗ
4
Ренцо Саравия
ПЗ
15
Гидо Писсаро
ЦП
18
Гидо Родригес
ЦП
7
Роберто Перейра
АП
19
Матиас Суарес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Остались в запасе
20
Лукас Пакета
АП
7
Давид Нерес
ПВ
16
Кассио
ВР
23
Эдерсон
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Фагнер
ЦЗ
17
Фернандиньо
ЦП
9
Ришарлисон
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
12
Агустин Маркесин
ВР
14
Милтон Каско
ЦЗ
11
Рамиро Мори
ЦЗ
4
Ренцо Саравия
ПЗ
15
Гидо Писсаро
ЦП
18
Гидо Родригес
ЦП
7
Роберто Перейра
АП
19
Матиас Суарес
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Лионель Скалони
Статистика матча Бразилия - Аргентина
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Информация о матче
Главный судья:
Родди Самбрано Ольмедо
Стадион:
Минейран
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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