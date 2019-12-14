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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Уотфорд
Ливерпуль - Уотфорд: обзор матча 14 декабря 2019
Ливерпуль
14.12.2019, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Уотфорд
38'
М. Салах
90'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Уотфорд
ГОЛ! 2:0!
М. Салах
Пас отдал
Д. Ориги
90'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Р. Фирмино
88'
87'
Замена
Д. Кина
️️️️
А. Дукуре
75'
Замена
А. Грэй
️️️️
Т. Дини
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Д. Шакири
70'
Замена
Э. Робертсон
️️️️
Д. Вейналдум
59'
Желтая карточка
Д. Милнер
57'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
43'
ГОЛ! 1:0!
М. Салах
Пас отдал
С. Мане
38'
24'
Желтая карточка
У. Хьюз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
14
Трой Дини
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
3-3-3-1
1
Алиссон
2
Гомес
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
20
Милнер
14
Хендерсон
23
Вейналдум
10
Мане
10
Салах
10
Шакири
9
Фирмино
4-1-2-1-2
12
Фостер
17
Фемения
5
Мариаппа
27
Кабаселе
20
Кэткарт
6
Капу
6
Дукуре
19
Хьюз
7
Сарр
10
Деулофеу
14
Дини
23
Вейналдум
3
Робертсон
3
Робертсон
23
Вейналдум
10
Шакири
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
10
Шакири
9
Фирмино
27
Ориги
27
Ориги
9
Фирмино
6
Дукуре
8
Кина
8
Кина
6
Дукуре
14
Дини
45
Грэй
45
Грэй
14
Дини
Остались в запасе
Ливерпуль
Уотфорд
13
Адриан
ВР
8
Наби Кейта
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Эурелью Гомес
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
8
Наби Кейта
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Эурелью Гомес
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Ливерпуль - Уотфорд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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