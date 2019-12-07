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Уотфорд - Кристал Пэлас
Уотфорд - Кристал Пэлас: обзор матча 07 декабря 2019
Уотфорд
07.12.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Кристал Пэлас
Желтая карточка
Э. Капу
90'
+3
Желтая карточка
К. Фемения
87'
83'
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Ш. Куяте
Замена
Н. Чалоба
️️️️
А. Дукуре
78'
Замена
А. Грэй
️️️️
Р. Перейра
77'
73'
Замена
К. Бентеке
️️️️
Э. Таунсенд
72'
Желтая карточка
Д. Томкинс
46'
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
Д. Шлупп
Желтая карточка
К. Кэткарт
40'
38'
Желтая карточка
В. Заа
Желтая карточка
А. Дукуре
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
14
Трой Дини
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
4-1-1-2-2
12
Фостер
25
Масина
27
Кабаселе
20
Кэткарт
17
Фемения
6
Капу
6
Дукуре
37
Перейра
7
Сарр
10
Деулофеу
14
Дини
3-1-3-2-1
13
Гуаита
16
Келли
5
Томкинс
24
Кэхилл
8
Куяте
19
Миливойевич
11
МакАртур
27
Шлупп
25
Таунсенд
10
Заа
10
Айю
6
Дукуре
15
Чалоба
15
Чалоба
6
Дукуре
37
Перейра
45
Грэй
45
Грэй
37
Перейра
27
Шлупп
44
Ридевальд
44
Ридевальд
27
Шлупп
8
Куяте
16
МакКарти
16
МакКарти
8
Куяте
25
Таунсенд
20
Бентеке
20
Бентеке
25
Таунсенд
Остались в запасе
Уотфорд
Кристал Пэлас
1
Эурелью Гомес
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Уотфорд - Кристал Пэлас
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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