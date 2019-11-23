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Эвертон - Норвич Сити
Эвертон - Норвич Сити: обзор матча 23 ноября 2019
Эвертон
23.11.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 2
Завершен
Норвич Сити
55'
Т. Кантвелл
90+2'
Д. Србени
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Норвич Сити
Желтая карточка
Ш. Коулмен
90'
+3
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
Д. Србени
90'
+1
Замена
Д. Србени
️️️️
Т. Пукки
88'
Замена
И. Амаду
️️️️
К. МакЛин
87'
Желтая карточка
К. МакЛин
84'
Желтая карточка
А. Теттей
81'
Желтая карточка
М. Ааронс
Желтая карточка
М. Холгейт
81'
80'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
Т. Кантвелл
Замена
Д. Калверт-Льюин
️️️️
Т. Уолкотт
66'
Замена
Ш. Коулмен
️️️️
Д. Сидибе
66'
Замена
А. Ивоби
️️️️
М. Шнейдерлен
56'
55'
ГОЛ! 0:1!
Т. Кантвелл
Пас отдал
Т. Пукки
47'
Желтая карточка
С. Бирам
23'
Желтая карточка
К. Циммерманн
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
28
Том Трибулл
ОП
6
Александер Теттей
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Эвертон
1
Йонас Лоссль
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Норвич Сити
1
Ральф Ферманн
ВР
10
Ибраим Амаду
ОП
16
Патрик Робертс
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Пикфорд
12
Динь
22
Мина
27
Холгейт
19
Сидибе
14
Шнейдерлен
22
Дэвис
10
Сигурдссон
32
Уолкотт
47
Ришарлисон
23
Тосун
4-1-2-2-1
23
Крул
3
Бирам
4
Годфри
4
Циммерманн
3
Ааронс
28
Трибулл
6
Теттей
23
МакЛин
11
Эрнандес
10
Кантвелл
20
Пукки
32
Уолкотт
9
Калверт-Льюин
9
Калверт-Льюин
32
Уолкотт
19
Сидибе
23
Коулмен
23
Коулмен
19
Сидибе
14
Шнейдерлен
17
Ивоби
17
Ивоби
14
Шнейдерлен
23
МакЛин
10
Амаду
10
Амаду
23
МакЛин
10
Кантвелл
10
Буэндия
10
Буэндия
10
Кантвелл
20
Пукки
7
Србени
7
Србени
20
Пукки
Остались в запасе
Эвертон
Норвич Сити
1
Йонас Лоссль
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
22
Марко Стиперманн
АП
1
Ральф Ферманн
ВР
16
Патрик Робертс
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Остались в запасе
22
Марко Стиперманн
АП
1
Ральф Ферманн
ВР
16
Патрик Робертс
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Эвертон - Норвич Сити
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
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