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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Эвертон
Бернли - Эвертон: обзор матча 05 октября 2019
Бернли
05.10.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Эвертон
72'
Д. Хендрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Эвертон
Желтая карточка
Э. Вествуд
90'
+4
86'
Желтая карточка
Д. Сидибе
84'
Замена
А. Гомеш
️️️️
М. Шнейдерлен
Замена
А. Леннон
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
84'
74'
Замена
М. Кен
️️️️
Д. Калверт-Льюин
Замена
Д. Родригес
️️️️
Э. Барнс
73'
ГОЛ! 1:0!
Д. Хендрик
Пас отдал
Э. Вествуд
72'
Желтая карточка
Д. Хендрик
64'
59'
Замена
Д. Сидибе
️️️️
Г. Сигурдссон
56'
Вторая желтая
Ш. Коулмен
Замена
Ч. Тэйлор
️️️️
Э. Питерс
55'
43'
Желтая карточка
Ш. Коулмен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
23
Шеймус Коулмен
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Бернли
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
12
Аарон Леннон
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Эвертон
1
Йонас Лоссль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Поуп
33
Питерс
15
Ми
6
Тарковски
38
Лоутон
8
Вествуд
29
Хендрик
7
Гудмундссон
11
Макнил
9
Вуд
35
Барнс
4-1-1-2-2
1
Пикфорд
23
Коулмен
5
Кин
22
Мина
12
Динь
14
Шнейдерлен
18
Делф
10
Сигурдссон
17
Ивоби
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
33
Питерс
18
Тэйлор
18
Тэйлор
33
Питерс
7
Гудмундссон
12
Леннон
12
Леннон
7
Гудмундссон
35
Барнс
16
Родригес
16
Родригес
35
Барнс
10
Сигурдссон
19
Сидибе
19
Сидибе
10
Сигурдссон
14
Шнейдерлен
20
Гомеш
20
Гомеш
14
Шнейдерлен
9
Калверт-Льюин
9
Кен
9
Кен
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Бернли
Эвертон
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
1
Йонас Лоссль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
11
Бернард
ЛВ
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
11
Матей Выдра
ЦФ
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
11
Бернард
ЛВ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Бернли - Эвертон
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
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