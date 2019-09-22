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Материалы

Вест Хэм - Манчестер Юнайтед

22.09.2019, Воскресенье, 16:00 мск Лондон, стадион Лондон Англия. Премьер-лига, 6 тур Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
34 тур
13 апреля, суббота 19:30 Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм
7 тур
29 сентября, суббота 14:30 Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
31 тур
10 мая, четверг 21:45 Вест Хэм 0:0 Манчестер Юнайтед
1 тур
13 августа, воскресенье 18:00 Манчестер Юнайтед 4:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
20 тур
2 января, понедельник 20:15 Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед
13 тур
27 ноября, воскресенье 19:30 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм
Англия. Кубок Лиги (2016/2017)
1/4 финала
30 ноября, среда 23:00 Манчестер Юнайтед 4:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
35 тур
10 мая, вторник 22:30 Вест Хэм 3:2 Манчестер Юнайтед
15 тур
5 декабря, суббота 18:00 Манчестер Юнайтед 0:0 Вест Хэм
Англия. Кубок (2015/2016)
1/4 финала
повторный матч		 13 апреля, среда 21:00 Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок (2015/2016)
1/4 финала
13 марта, воскресенье 19:00 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
24 тур
8 февраля, воскресенье 19:15 Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед
6 тур
27 сентября, суббота 18:00 Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
31 тур
22 марта, суббота 21:30 Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед
17 тур
21 декабря, суббота 19:00 Манчестер Юнайтед 3:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
29 тур
17 апреля, среда 22:45 Вест Хэм 2:2 Манчестер Юнайтед
14 тур
28 ноября, среда 23:59 Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм
Англия. Кубок (2012/2013)
3 раунд
повторный матч		 17 января, четверг 00:05 Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм
Англия. Кубок (2012/2013)
3 раунд
5 января, суббота 21:15 Вест Хэм 2:2 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
31 тур
2 апреля, суббота 15:45 Вест Хэм 2:4 Манчестер Юнайтед
3 тур
28 августа, суббота 20:30 Манчестер Юнайтед 3:0 Вест Хэм
Англия. Кубок лиги (2010/2011)
1/4 финала
30 ноября, вторник 22:45 Вест Хэм 4:0 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
28 тур
23 февраля, вторник 23:00 Манчестер Юнайтед 3:0 Вест Хэм
15 тур
5 декабря, суббота 18:00 Вест Хэм 0:4 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
25 тур
8 февраля, воскресенье 19:00 Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед
10 тур
29 октября, среда 23:00 Манчестер Юнайтед 2:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
37 тур
3 мая, суббота 15:45 Манчестер Юнайтед 4:1 Вест Хэм
20 тур
29 декабря, суббота 18:00 Вест Хэм 2:1 Манчестер Юнайтед
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 38 32 3 3 85:33 +52 99
2. Манчестер Сити 38 26 3 9 102:35 +67 81
3. Манчестер Юн 38 18 12 8 66:36 +30 66
4. Челси 38 20 6 12 69:54 +15 66
5. Лестер 38 18 8 12 67:41 +26 62
6. Тоттенхэм 38 16 11 11 61:47 +14 59
7. Вулверхэмптон 38 15 14 9 51:40 +11 59
8. Арсенал 38 14 14 10 56:48 +8 56
9. Шеффилд Юнайтед 38 14 12 12 39:39 0 54
10. Бернли 38 15 9 14 43:50 -7 54
11. Саутгемптон 38 15 7 16 51:60 -9 52
12. Эвертон 38 13 10 15 44:56 -12 49
13. Ньюкасл 38 11 11 16 38:58 -20 44
14. Кристал Пэлас 38 11 10 17 31:50 -19 43
15. Брайтон 38 9 14 15 39:54 -15 41
16. Вест Хэм 38 10 9 19 49:62 -13 39
17. Астон Вилла 38 9 8 21 41:67 -26 35
18. Борнмут 38 9 7 22 40:65 -25 34
19. Уотфорд 38 8 10 20 36:64 -28 34
20. Норвич Сити 38 5 6 27 26:75 -49 21
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