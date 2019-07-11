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Чукарички - Урарту
Чукарички - Урарту: обзор матча 11 июля 2019
Чукарички
11.07.2019, четверг, 21:30
Лига Европы, 1 раунд
3 : 0
Ответный матч – 5 : 0
Завершен
Урарту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Чукарички - Урарту
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Чукарички
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Чукарички
3 : 0
17.10.2026
Земун
Урарту
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Урарту
- : -
28.11.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Сюник
1 : 2
21.11.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Урарту
0 : 0
08.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Сардарапат
0 : 0
22.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Урарту
5 : 2
17.10.2026
Ван
Информация о матче
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Чукарички
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17 сентября
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17 сентября
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