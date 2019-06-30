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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Монреаль
Атланта Юнайтед - Монреаль: обзор матча 30 июня 2019
Атланта Юнайтед
30.06.2019, воскресенье, 01:00
США. МЛС
2 : 1
Завершен
Монреаль
35'
Д. Мерам
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Атланта Юнайтед - Монреаль
Желтая карточка
Д. Нагбе
57'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мерам
Пас отдал
Г. Мартинес
35'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
6
Дарлингтон Нагбе
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
10
Гонсало Мартинес
АП
Главный тренер
Херардо Мартино
Монреаль
1
Эван Буш
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
36
Виктор Кабрера
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
3
Бакари Санья
ЦЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
Главный тренер
Лоран Куртуа
Атланта Юнайтед
25
Алек Канн
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
20
Брек Ши
ЦП
19
Дион Перейра
ЦП
Монреаль
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
1-2-1
1
Гьюзан
19
Погба
6
Нагбе
22
Мерам
10
Мартинес
4-1
1
Буш
36
Кабрера
4
Камачо
3
Санья
22
Райтала
8
Таидер
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Монреаль
25
Алек Канн
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
20
Брек Ши
ЦП
19
Дион Перейра
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Остались в запасе
25
Алек Канн
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
20
Брек Ши
ЦП
19
Дион Перейра
ЦП
Остались в запасе
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Лоран Куртуа
Статистика матча Атланта Юнайтед - Монреаль
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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