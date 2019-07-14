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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Гойас
Фламенго - Гойас: обзор матча 14 июля 2019
Фламенго
14.07.2019, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 10 тур
6 : 1
Завершен
Гойас
6'
Д. Де Арраскаэта
44'
Б. Энрике
45+1'
Д. Де Арраскаэта
45+5'
Д. Де Арраскаэта
56'
Г. Барбоза
81'
Г. Барбоза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фламенго - Гойас
ГОЛ! 6:0!
Г. Барбоза
Пас отдал
Д. Де Арраскаэта
81'
ГОЛ! 5:0!
Г. Барбоза
Пас отдал
Д. Де Арраскаэта
56'
ГОЛ! 4:0!
Д. Де Арраскаэта
Пас отдал
Г. Барбоза
45'
+5
ГОЛ! 3:0!
Д. Де Арраскаэта
Пас отдал
Г. Барбоза
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
Б. Энрике
44'
ГОЛ! 1:0!
Д. Де Арраскаэта
Пас отдал
Г. Барбоза
6'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Фламенго - Гойас
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Стадион:
Маракана
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Фламенго
Гойас
«Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ вновь стал чемпионом Бразилии
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