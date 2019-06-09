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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Миннесота Юнайтед
Колорадо - Миннесота Юнайтед: обзор матча 09 июня 2019
Колорадо
09.06.2019, воскресенье, 04:00
США. МЛС
1 : 0
Завершен
Миннесота Юнайтед
29'
О. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Колорадо - Миннесота Юнайтед
Желтая карточка
К. Акоста
90'
+5
Желтая карточка
Н. Мескида
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
О. Камара
Пас отдал
Д. Прайс
29'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
1
Тим Ховард
ВР
12
Киган Розенберри
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
19
Сэм Николсон
ЛВ
19
Джек Прайс
ЦП
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Миннесота Юнайтед
1
Вито Манноне
ВР
3
Айк Опара
ЦЗ
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
6
Освальдо Алонсо
ОП
13
Этан Финлэй
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
Колорадо
1
Клинт Ирвин
ВР
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
17
Диллон Серна
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
Миннесота Юнайтед
15
Эрик Миллер
ПЗ
3-1-1-1
1
Ховард
12
Розенберри
15
Смит
3
Акоста
19
Прайс
19
Николсон
9
Камара
2-1-1
1
Манноне
3
Опара
16
Олум
6
Алонсо
13
Финлэй
Остались в запасе
Колорадо
Миннесота Юнайтед
1
Клинт Ирвин
ВР
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
17
Диллон Серна
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
15
Эрик Миллер
ПЗ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
1
Клинт Ирвин
ВР
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
17
Диллон Серна
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
Остались в запасе
15
Эрик Миллер
ПЗ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Колорадо - Миннесота Юнайтед
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
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