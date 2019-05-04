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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Лос-Анджелес Гэлакси
Нью-Йорк Ред Буллз - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 04 мая 2019
Нью-Йорк Ред Буллз
04.05.2019, суббота, 21:00
США. МЛС
3 : 2
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
59'
М. Жатковски
43'
З. Ибрагимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Лос-Анджелес Гэлакси
ГОЛ! 1:1!
М. Жатковски
Пас отдал
К. Лэйд
59'
43'
ГОЛ! 0:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
К. Понтиус
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Луис Роблес
ВР
5
Коннор Лэйд
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
92
Кемар Лоуренс
ЦЗ
77
Даниэль Ройер
ЦП
90
Марк Жатковски
ЦП
27
Шон Дэвис
ЦП
Главный тренер
Майкл Брэдли
Лос-Анджелес Гэлакси
22
Давид Бингхэм
ВР
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
6
Джонатан
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
13
Крис Понтиус
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Нью-Йорк Ред Буллз
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
Лос-Анджелес Гэлакси
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
5
Сервандо Карраско
ЦП
16
Йорген Скельвик
ЦП
24
Эммануэль Боатенг
ЦФ
3-3
31
Роблес
5
Лэйд
26
Паркер
92
Лоуренс
77
Ройер
90
Жатковски
27
Дэвис
2-2-2
22
Бингхэм
29
Фелчер
5
Стерес
8
Ллетгет
6
Джонатан
13
Понтиус
11
Ибрагимович
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Лос-Анджелес Гэлакси
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
Главный тренер
Майкл Брэдли
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
5
Сервандо Карраско
ЦП
16
Йорген Скельвик
ЦП
24
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
Остались в запасе
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
5
Сервандо Карраско
ЦП
16
Йорген Скельвик
ЦП
24
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Майкл Брэдли
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Лос-Анджелес Гэлакси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
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