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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Цинциннати
Лос-Анджелес - Цинциннати: обзор матча 14 апреля 2019
Лос-Анджелес
14.04.2019, воскресенье, 05:30
США. МЛС
2 : 0
Завершен
Цинциннати
90+3'
К. Вела
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лос-Анджелес - Цинциннати
ГОЛ! 1:0!
К. Вела
90'
+3
Желтая карточка
У. Циммерман
36'
30'
Желтая карточка
К. Уостон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
1
Тайлер Миллер
ВР
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
2
Джордан Харви
ЦЗ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Цинциннати
12
Матье Депланье
ЦЗ
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
6
Леонардо Бертоне
ЦП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
23
Кекута Манне
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
Лос-Анджелес
21
Данило Силва
ЦЗ
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
27
Фатай Алаше
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
29
Эрик Александер
ЦП
3-1
1
Миллер
33
Бейташур
25
Циммерман
2
Харви
10
Вела
3-2-1
12
Депланье
4
Уостон
4
Хагглунд
6
Бертоне
16
Сайеф
23
Манне
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Цинциннати
21
Данило Силва
ЦЗ
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
22
Пжемислав Тытонь
ВР
27
Фатай Алаше
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
29
Эрик Александер
ЦП
Главный тренер
Пэт Нунан
Остались в запасе
21
Данило Силва
ЦЗ
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
27
Фатай Алаше
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
29
Эрик Александер
ЦП
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Пэт Нунан
Статистика матча Лос-Анджелес - Цинциннати
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
- : -
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
15.10.2026
Остин
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
- : -
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
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