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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Адмира Ваккер - Адмира
Адмира Ваккер - Адмира: обзор матча 13 апреля 2019
Адмира Ваккер
13.04.2019, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 25 тур
1 : 3
Завершен
Адмира
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Адмира Ваккер - Адмира
49'
Желтая карточка
К. Шессвендтер
Начало матча
Статистика матча Адмира Ваккер - Адмира
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Адмира
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Хартберг
3 : 1
25.05.2019
Адмира
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Адмира
3 : 2
18.05.2019
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Альтах
2 : 2
11.05.2019
Адмира
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Адмира
3 : 4
04.05.2019
Рапид
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Маттерсбург
1 : 1
27.04.2019
Адмира
Информация о матче
Стадион:
Тиволи Ной
Новости команд
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Адмира Ваккер
Адмира
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
Товарищеские матчи. ЦСКА сыграл вничью с австрийской «Адмирой», Чалов забил гол
2018.06.29 19:59
4
«Динамо» сыграет в Австрии с чемпионами Азербайджана, Болгарии, Албании и дублем «Баварии»
2017.06.12 08:55
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
«Динамо» сыграет в Австрии с чемпионами Азербайджана, Болгарии, Албании и дублем «Баварии»
2017.06.12 08:55
Товарищеские матчи. ЦСКА сыграл вничью с австрийской «Адмирой», Чалов забил гол
2018.06.29 19:59
4
Товарищеский матч между «Локомотивом» и «Адмирой» отменен
2017.02.01 17:24
1
Селюк: «Ротенберг может продолжить карьеру в «Адмире Ваккер». У него статистика как у Месси»
2016.08.01 10:45
31
Товарищеский матч. «Ростов» забил «Адмире» семь безответных голов
2016.07.10 20:00
6
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