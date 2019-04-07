Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Нью-Инглэнд Революшн
Коламбус - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 07 апреля 2019
Коламбус
07.04.2019, воскресенье, 02:30
США. МЛС
1 : 0
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
42'
Д. Уилльямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Коламбус - Нью-Инглэнд Революшн
Желтая карточка
Ф. Игуаин
54'
45'
+1
Желтая карточка
Х. Агудело
ГОЛ! 1:0!
Д. Уилльямс
Пас отдал
Ф. Игуаин
42'
Желтая карточка
Д. Менса
20'
9'
Желтая карточка
М. Мансьенн
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
1
Зак Стеффен
ВР
14
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
10
Федерико Игуаин
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
16
Эктор Хименес
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Нью-Инглэнд Революшн
55
Коди Кроппер
ВР
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
2
Халил Анибаба
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
10
Тил Банбери
ЦФ
17
Хуан Агудело
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Коламбус
17
Джо Бендик
ВР
13
Рикардо Кларк
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
Нью-Инглэнд Революшн
29
Вилфрид Заибо
ЦП
77
Диего Факундес
ЦФ
3-3-1-1
1
Стеффен
14
Фрэнсис
6
Менса
23
Уилльямс
10
Игуаин
20
Трапп
16
Хименес
7
Сантуш
9
Зардес
3-2-2
55
Кроппер
88
Фаррелл
2
Анибаба
28
Мансьенн
10
Хиль
12
Калдуэлл
17
Агудело
10
Банбери
Остались в запасе
Коламбус
Нью-Инглэнд Революшн
17
Джо Бендик
ВР
13
Рикардо Кларк
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
29
Вилфрид Заибо
ЦП
77
Диего Факундес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
13
Рикардо Кларк
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
Остались в запасе
29
Вилфрид Заибо
ЦП
77
Диего Факундес
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Коламбус - Нью-Инглэнд Революшн
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
Новости команд
Все
Коламбус
Нью-Инглэнд Революшн
Месси швырнул мяч в лицо сопернику
09:36
7
МЛС. «Интер Майами» Месси проиграл в плей-офф (0:3)
09:32
МЛС. Месси не забил в 1-м матче после ЧМ, у Суареса 7 голов в 4 последних играх
2 августа
1
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
Месси швырнул мяч в лицо сопернику
09:36
7
МЛС. «Интер Майами» Месси проиграл в плей-офф (0:3)
09:32
МЛС. Месси не забил в 1-м матче после ЧМ, у Суареса 7 голов в 4 последних играх
2 августа
1
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Коламбус» – «Атланта Юнайтед»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.65
24 мая
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
Месси установил рекорд МЛС и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров
2025.07.10 08:30
Месси сделал дубль в 4-м матче МЛС подряд
2025.07.10 07:50
МЛС. 2-й хет-трик Месси за неделю позволил «Интеру» разгромить «Нью-Инглэнд» (6:2)
2024.10.20 08:31
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+