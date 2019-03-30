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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Андерлехт
Генк - Андерлехт: обзор матча 30 марта 2019
Генк
30.03.2019, суббота, 22:30
Бельгия. Плей-офф, 1 тур
3 : 0
Завершен
Андерлехт
32'
Й. Меле
79'
Д. Пайнтсил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Андерлехт
ГОЛ! 2:0!
Д. Пайнтсил
Пас отдал
Б. Хейнен
79'
Желтая карточка
М. Саматта
75'
45'
Желтая карточка
С. Кумс
ГОЛ! 1:0!
Й. Меле
Пас отдал
М. Саматта
32'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
20
Дэнни Вукович
ВР
21
Йоаким Меле
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
16
Сандер Берге
ЦП
10
Дзюня Ито
ПВ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
19
Леандро Троссард
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Андерлехт
1
Томас Дидийон
ВР
4
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
5
Кара
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
11
Янник Боласи
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
16
Питер Геркенс
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
24
Якуб Пиотровски
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
Андерлехт
23
Франк Букс
ВР
16
Антонио Милич
ЦЗ
25
Бубакар Санне
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
39
Эдо Кайембе
ОП
16
Адриан Требель
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
3-4-1-2
20
Вукович
21
Меле
6
Деваст
26
Лукуми
24
Де Норре
17
Малиновский
16
Берге
8
Хейнен
10
Ито
19
Троссард
25
Саматта
4-4-1
1
Дидийон
8
Аппиа
5
Кара
37
Обрадович
4
Лоуренс
44
Зули
24
Кумс
16
Геркенс
11
Боласи
18
Сантини
Остались в запасе
Генк
Андерлехт
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
29
Нордин Жекерс
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
24
Якуб Пиотровски
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
39
Эдо Кайембе
ОП
23
Франк Букс
ВР
16
Антонио Милич
ЦЗ
25
Бубакар Санне
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
16
Адриан Требель
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Остались в запасе
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
29
Нордин Жекерс
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
24
Якуб Пиотровски
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
Остались в запасе
39
Эдо Кайембе
ОП
23
Франк Букс
ВР
16
Антонио Милич
ЦЗ
25
Бубакар Санне
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
16
Адриан Требель
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Генк - Андерлехт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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