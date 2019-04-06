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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Сити - Брайтон
Манчестер Сити - Брайтон: обзор матча 06 апреля 2019
Манчестер Сити
06.04.2019, суббота, 19:30
Англия. Кубок, 1/2 финала
1 : 0
Завершен
Брайтон
4'
Г. Жезус
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Сити - Брайтон
72'
Желтая карточка
Л. Данк
Желтая карточка
Данило
50'
Желтая карточка
К. Уокер
32'
32'
Желтая карточка
А. Джаханбакш
ГОЛ! 1:0!
Г. Жезус
Пас отдал
К. Де Брюйне
4'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
20
Бернарду Силва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Бруно
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
23
Менди
30
Отаменди
14
Ляпорт
2
Уокер
20
Гюндоган
19
Стерлинг
20
Силва
21
Сильва
9
Жезус
11
Де Брюйне
4-3-2-1
13
Райан
33
Монтойя
5
Данк
25
Даффи
13
Бернардо
24
Проппер
28
Биссума
16
Стивенс
11
Джаханбакш
93
Кноккарт
39
Мюррэй
Остались в запасе
Манчестер Сити
Брайтон
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
21
Хосе Искьердо
ЛВ
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Бруно
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
9
Юрген Локадия
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
Остались в запасе
21
Хосе Искьердо
ЛВ
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Бруно
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
9
Юрген Локадия
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Манчестер Сити - Брайтон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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