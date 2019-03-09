Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус
Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус: обзор матча 09 марта 2019
Нью-Инглэнд Революшн
09.03.2019, суббота, 22:00
США. МЛС
0 : 2
Завершен
Коламбус
26'
Г. Зардес
90+6'
Г. Зардес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус
90'
+6
ГОЛ! 0:2!
Г. Зардес
Пас отдал
Э. Хименес
77'
Желтая карточка
П. Сантуш
36'
Желтая карточка
В. Трапп
Желтая карточка
В. Заибо
35'
26'
ГОЛ! 0:1!
Г. Зардес
Пас отдал
П. Сантуш
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
18
Брэд Найтон
ВР
21
Эдгар Кастильо
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
20
Антонио Млинар
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
29
Вилфрид Заибо
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
10
Тил Банбери
ЦФ
17
Хуан Агудело
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Коламбус
1
Зак Стеффен
ВР
14
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
20
Вил Трапп
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
10
Федерико Игуаин
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Нью-Инглэнд Революшн
55
Коди Кроппер
ВР
2
Халил Анибаба
ЦЗ
77
Диего Факундес
ЦФ
Коламбус
17
Джо Бендик
ВР
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
13
Рикардо Кларк
ЦП
16
Эктор Хименес
ЦП
2-4-2
18
Найтон
21
Кастильо
28
Мансьенн
20
Млинар
29
Заибо
10
Хиль
12
Калдуэлл
17
Агудело
10
Банбери
3-3-1-1
1
Стеффен
25
Аффул
6
Менса
14
Фрэнсис
20
Трапп
22
Мерам
10
Игуаин
7
Сантуш
9
Зардес
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Коламбус
55
Коди Кроппер
ВР
2
Халил Анибаба
ЦЗ
77
Диего Факундес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
17
Джо Бендик
ВР
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
13
Рикардо Кларк
ЦП
16
Эктор Хименес
ЦП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
55
Коди Кроппер
ВР
2
Халил Анибаба
ЦЗ
77
Диего Факундес
ЦФ
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
13
Рикардо Кларк
ЦП
16
Эктор Хименес
ЦП
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Жилетт Стэдиум
Новости команд
Все
Нью-Инглэнд Революшн
Коламбус
Месси швырнул мяч в лицо сопернику
09:36
7
МЛС. «Интер Майами» Месси проиграл в плей-офф (0:3)
09:32
МЛС. Месси не забил в 1-м матче после ЧМ, у Суареса 7 голов в 4 последних играх
2 августа
1
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
Месси установил рекорд МЛС и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров
2025.07.10 08:30
Месси сделал дубль в 4-м матче МЛС подряд
2025.07.10 07:50
МЛС. 2-й хет-трик Месси за неделю позволил «Интеру» разгромить «Нью-Инглэнд» (6:2)
2024.10.20 08:31
Месси швырнул мяч в лицо сопернику
09:36
7
МЛС. «Интер Майами» Месси проиграл в плей-офф (0:3)
09:32
МЛС. Месси не забил в 1-м матче после ЧМ, у Суареса 7 голов в 4 последних играх
2 августа
1
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Коламбус» – «Атланта Юнайтед»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.65
24 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+