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Расписание матчей
Англия. Кубок
Бристоль Сити - Вулверхэмптон
Бристоль Сити - Вулверхэмптон: обзор матча 17 февраля 2019
Бристоль Сити
17.02.2019, воскресенье, 16:00
Англия. Кубок, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
28'
И. Кавалейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бристоль Сити - Вулверхэмптон
86'
Желтая карточка
М. Гиббс-Уайт
83'
Желтая карточка
Ж. Моутинью
Желтая карточка
Т. Калас
75'
Желтая карточка
Б. Райт
52'
28'
ГОЛ! 0:1!
И. Кавалейру
Пас отдал
М. Доэрти
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Уилл Норрис
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
21
Рубен Невеш
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Элдер Кошта
ЦФ
3-3-2
34
Филдинг
26
Калас
3
Райт
4
Уэбстер
17
Элиассон
8
Браунхилл
47
О'Доуда
18
Дьедиу
45
Палмер
3-2-2-2
26
Радди
15
Коди
6
Беннетт
30
Боли
2
Доэрти
17
Кастро
18
Дендокер
8
Моутинью
8
Иван Кавалейру
9
Хименес
Остались в запасе
Бристоль Сити
Вулверхэмптон
1
Макс О'Лири
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
19
Рубен Винагре
ЛЗ
1
Уилл Норрис
ВР
21
Рубен Невеш
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
1
Уилл Норрис
ВР
21
Рубен Невеш
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Бристоль Сити - Вулверхэмптон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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