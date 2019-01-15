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Расписание матчей
Испания. Кубок
Валенсия - Спортинг
Валенсия - Спортинг: обзор матча 15 января 2019
Валенсия
15.01.2019, вторник, 23:30
Испания. Кубок, 1/8 финала
3 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Спортинг
66'
С. Мина
76'
С. Мина
89'
Ф. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Валенсия - Спортинг
ГОЛ! 3:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
К. Гамейро
89'
78'
Желтая карточка
У. Джурджевич
ГОЛ! 2:0!
С. Мина
Пас отдал
Ф. Торрес
76'
ГОЛ! 1:0!
С. Мина
Пас отдал
Д. Васс
66'
Желтая карточка
Ф. Коклен
42'
Желтая карточка
М. Дьякаби
41'
Желтая карточка
Д. Васс
21'
18'
Желтая карточка
Н. Блекмэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
19
Родриго
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Спортинг
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
29
Хуан Родригес
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
10
Пабло Перес
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
7
Карлос Солер
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
14
Эрнан
ЦП
32
Урош Джурджевич
ЦФ
3-1-2-1-2
1
Хауме
3
Латорре
4
Дьякаби
21
Рубен Везо
13
Коклен
10
Васс
10
Парехо
9
Торрес
9
Гамейро
19
Родриго
3-3-1
3
Бабен
29
Родригес
2
Молинеро
10
Перес
17
Лод
5
Кофи
9
Блекмэн
Остались в запасе
Валенсия
Спортинг
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
7
Карлос Солер
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
13
Диего Мариньо
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
14
Эрнан
ЦП
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
7
Карлос Солер
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
77
Санти Мина
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
14
Эрнан
ЦП
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Валенсия - Спортинг
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
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