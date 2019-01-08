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Расписание матчей
Испания. Кубок
Спортинг - Валенсия
Спортинг - Валенсия: обзор матча 08 января 2019
Спортинг
08.01.2019, вторник, 23:30
Испания. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Валенсия
45'
Д. Парехо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Спортинг - Валенсия
45'
ГОЛ! 0:1!
Д. Парехо
36'
Желтая карточка
Р. Везо
Желтая карточка
А. Хименес
32'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
15
Роберто Канелья
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
29
Хуан Родригес
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
10
Пабло Перес
ЦП
8
Андре Соуза
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
14
Эрнан
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Валенсия
33
Нето
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
19
Родриго
ЦФ
4-4-1
15
Канелья
29
Родригес
2
Молинеро
3
Бабен
10
Перес
5
Кофи
14
Эрнан
8
Соуза
20
Хименес
3-3-1-2
1
Хауме
4
Дьякаби
21
Рубен Везо
14
Гайя
10
Васс
10
Парехо
7
Солер
9
Торрес
9
Гамейро
44
Батшуайи
Остались в запасе
Спортинг
Валенсия
13
Диего Мариньо
ВР
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
10
Урош Рачич
ОП
33
Нето
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Остались в запасе
10
Урош Рачич
ОП
33
Нето
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Спортинг - Валенсия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
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Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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