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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Англия - Косово
Англия - Косово: обзор матча 10 сентября 2019
Англия
10.09.2019, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа A, 6 тур
5 : 3
Завершен
Косово
8'
Р. Стерлинг
19'
Г. Кейн
38'
М. Войвода (АГ)
44'
Д. Санчо
45+1'
Д. Санчо
1'
В. Бериша
49'
В. Бериша
55'
В. Мурики (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Косово
83'
Желтая карточка
В. Бериша
70'
Желтая карточка
Ф. Алити
65'
Желтая карточка
Л. Пакярада
64'
Желтая карточка
Б. Халими
55'
ГОЛ с пенальти! 5:3!
В. Мурики
49'
ГОЛ! 5:2!
В. Бериша
Пас отдал
В. Мурики
ГОЛ! 5:1!
Д. Санчо
Пас отдал
Р. Стерлинг
45'
+1
ГОЛ! 4:1!
Д. Санчо
Пас отдал
Р. Стерлинг
44'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
М. Войвода
Пас отдал
Д. Санчо
38'
ГОЛ! 2:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Р. Стерлинг
19'
ГОЛ! 1:1!
Р. Стерлинг
Пас отдал
М. Кин
8'
1'
ГОЛ! 0:1!
В. Бериша
Пас отдал
В. Мурики
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
16
Майкл Кин
ЦЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
19
Росс Баркли
ЦП
17
Джейдон Санчо
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Косово
1
Арьянет Мурич
ВР
2
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Мергим Войвода
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
14
Валон Бериша
ЦП
8
Флоран Муслия
ЦП
8
Бесар Халими
ЦП
9
Берсант Целина
АП
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Англия
22
Ник Поуп
ВР
23
Том Хитон
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
14
Гарри Уинкс
ЦП
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
19
Мэйсон Маунт
АП
19
Джеймс Мэддисон
АП
24
Каллум Уилсон
ЦФ
Косово
1
Самир Уйкани
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
4
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
23
Бернард Бериша
ЛВ
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Пикфорд
3
Чилвел
16
Кин
6
Магуайр
2
Александер-Арнольд
4
Райс
8
Хендерсон
19
Баркли
10
Стерлинг
17
Санчо
9
Кейн
4-3-1-1
1
Мурич
13
Ррахмани
15
Войвода
3
Алити
2
Хадергьонай
14
Бериша
8
Муслия
8
Халими
9
Целина
18
Мурики
Остались в запасе
Англия
Косово
22
Ник Поуп
ВР
23
Том Хитон
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
14
Гарри Уинкс
ЦП
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
19
Мэйсон Маунт
АП
19
Джеймс Мэддисон
АП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
24
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
23
Бернард Бериша
ЛВ
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
1
Самир Уйкани
ВР
4
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
22
Ник Поуп
ВР
23
Том Хитон
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
14
Гарри Уинкс
ЦП
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
19
Мэйсон Маунт
АП
19
Джеймс Мэддисон
АП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
24
Каллум Уилсон
ЦФ
Остались в запасе
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
23
Бернард Бериша
ЛВ
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
1
Самир Уйкани
ВР
4
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Англия - Косово
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
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