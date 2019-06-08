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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Россия - Сан-Марино
Россия - Сан-Марино: обзор матча 08 июня 2019
Россия
08.06.2019, суббота, 19:00
Отбор ЧЕ-2020, группа I, 3 тур
9 : 0
Завершен
Сан-Марино
25'
М. Чеволи (АГ)
31'
А. Дзюба (П)
36'
Ф. Кудряшов
41'
А. Миранчук
73'
А. Дзюба
76'
А. Дзюба
77'
Ф. Смолов
83'
Ф. Смолов
88'
А. Дзюба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Сан-Марино
ГОЛ! 9:0!
А. Дзюба
88'
ГОЛ! 8:0!
Ф. Смолов
Пас отдал
А. Дзюба
83'
ГОЛ! 7:0!
Ф. Смолов
Пас отдал
М. Оздоев
77'
ГОЛ! 6:0!
А. Дзюба
76'
Пенальти не реализован!
А. Дзюба
76'
ГОЛ! 5:0!
А. Дзюба
Пас отдал
А. Головин
73'
Замена
Д. Баринов
️️️️
Р. Зобнин
73'
64'
Замена
Л. Лунадеи
️️️️
А. Голинуччи
Замена
А. Ионов
️️️️
А. Миранчук
61'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
А. Миранчук
60'
56'
Замена
Ф. Томаззини
️️️️
Д. Эзекиель Ринальди
50'
Замена
Л. Ченсони
️️️️
М. Палацци
ГОЛ! 4:0!
А. Миранчук
41'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Кудряшов
Пас отдал
А. Миранчук
36'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Дзюба
31'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Чеволи
25'
17'
Желтая карточка
М. Муларони
11'
Желтая карточка
Д. Эзекиель Ринальди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Гилерме
ВР
13
Федор Кудряшов
ЛЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
7
Магомед Оздоев
ЦП
11
Роман Зобнин
ЦП
11
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
17
Александр Головин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Сан-Марино
23
Элиа Бенедеттини
ВР
23
Андреа Грандони
ЛЗ
4
Фабио Витаиоли
ЦЗ
5
Микеле Чеволи
ЦЗ
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
22
Марчелло Муларони
ЛП
17
Алессандро Голинуччи
ОП
8
Энрико Голинуччи
ОП
19
Данило Эзекиель Ринальди
ЦП
3
Мирко Палацци
ПП
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
Россия
16
Андрей Лунев
ВР
1
Антон Шунин
ВР
0
Евгений Чернов
ЛЗ
24
Максим Беляев
ЦЗ
23
Сергей Петров
ПЗ
6
Роман Нойштедтер
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
14
Ильзат Ахметов
ЦП
20
Алексей Ионов
ПВ
21
Федор Чалов
ЦФ
24
Резиуан Мирзов
ЦФ
9
Федор Смолов
ЦФ
Сан-Марино
13
Маттео Цаволи
ВР
12
Симоне Бенедеттини
ВР
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
14
Давиде Чезарини
ЦЗ
19
Лука Ченсони
ЦП
21
Лука Този
ЦП
5
Лоренцо Лунадеи
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
0
Николо Ангелини
ЦФ
9
Никола Нанни
ЦФ
18
Марко Бернарди
ЦФ
21
Фабио Томаззини
ЦФ
4-2-3-1
1
Гилерме
13
Кудряшов
5
Семенов
14
Джикия
2
Фернандес
7
Оздоев
11
Зобнин
11
Миранчук
17
Головин
21
Миранчук
22
Дзюба
4-2-3-1
23
Бенедеттини
21
Баттистини
4
Витаиоли
5
Чеволи
23
Грандони
17
Голинуччи
8
Голинуччи
3
Палацци
19
Ринальди
22
Муларони
7
Витаиоли
11
Зобнин
6
Баринов
6
Баринов
11
Зобнин
11
Миранчук
20
Ионов
20
Ионов
11
Миранчук
21
Миранчук
9
Смолов
9
Смолов
21
Миранчук
3
Палацци
19
Ченсони
19
Ченсони
3
Палацци
17
Голинуччи
5
Лунадеи
5
Лунадеи
17
Голинуччи
19
Ринальди
21
Томаззини
21
Томаззини
19
Ринальди
Остались в запасе
Россия
Сан-Марино
16
Андрей Лунев
ВР
1
Антон Шунин
ВР
0
Евгений Чернов
ЛЗ
24
Максим Беляев
ЦЗ
23
Сергей Петров
ПЗ
6
Роман Нойштедтер
ОП
14
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Федор Чалов
ЦФ
24
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
0
Николо Ангелини
ЦФ
13
Маттео Цаволи
ВР
12
Симоне Бенедеттини
ВР
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
14
Давиде Чезарини
ЦЗ
21
Лука Този
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
9
Никола Нанни
ЦФ
18
Марко Бернарди
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
Остались в запасе
16
Андрей Лунев
ВР
1
Антон Шунин
ВР
0
Евгений Чернов
ЛЗ
24
Максим Беляев
ЦЗ
23
Сергей Петров
ПЗ
6
Роман Нойштедтер
ОП
14
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Федор Чалов
ЦФ
24
Резиуан Мирзов
ЦФ
Остались в запасе
0
Николо Ангелини
ЦФ
13
Маттео Цаволи
ВР
12
Симоне Бенедеттини
ВР
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
14
Давиде Чезарини
ЦЗ
21
Лука Този
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
9
Никола Нанни
ЦФ
18
Марко Бернарди
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Франко Варрелла
Статистика матча Россия - Сан-Марино
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Стадион:
Мордовия Арена
Где смотреть матч:
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