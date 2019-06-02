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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Лас-Пальмас - Альмерия
Лас-Пальмас - Альмерия: обзор матча 02 июня 2019
Лас-Пальмас
02.06.2019, воскресенье, 19:00
Испания. Сегунда, 41 тур
0 : 0
Завершен
Альмерия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Альмерия
Желтая карточка
С. Араухо
90'
+1
Желтая карточка
А. Лемос
78'
Желтая карточка
Ф. Гонсалес
40'
Начало матча
Статистика матча Лас-Пальмас - Альмерия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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Альмерия
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